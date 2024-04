LA PREMIER DEGLI SCANDALI SESSUALI - ARRESTATI DUE GIOCATORI CON L’ACCUSA DI STUPRO – SECONDO IL “DAILY MAIL” SI TRATTEREBBE DI DUE DICIANNOVENNI CHE APPARTENGONO ALLO STESSO CLUB. ENTRAMBI SONO STATI RILASCIATI SU CAUZIONE - LA PREMIER NON È NUOVA A QUESTI SCANDALI, SI PENSI AL CASO GREENWOOD, CHE FU ARRESTATO NEL 2022 CON L’ACCUSA DI STUPRO E POI ASSOLTO…

In Premier League due calciatori diciannovenni sono arrestati nel fine settimana. La Premier non è nuova a questi scandali, si pensi al caso Greenwood

La polizia ha fatto irruzione nel campo d’allenamento di una squadra del massimo campionato inglese per interrogare due calciatori che successivamente sono stati poi tratti in arresto con le accuse di aggressione, violenza sessuale e favoreggiamento allo stupro. Entrambi della stessa squadra, uno è accusato di stupro, l’altro di aggressione e favoreggiamento allo stupro.

Lo scrive il Daily Mail:

Una coppia di calciatori della Premier League è stata arrestata dopo una denuncia per stupro arrivata alla polizia. I due calciatori senza nome appartengono allo stesso club e sono stati arrestati nel fine settimana.

Secondo quanto riferito, uno dei due giocatori, diciannovenne, è stato interrogato dalla polizia perché sospettato di aggressione e favoreggiamento allo stupro allo stadio del club prima di essere formalmente arrestato dopo aver lasciato lo stadio.

È stato in stato di arresto tutta la notte e successivamente è stato interrogato dalla polizia con cautela. L’altro giocatore, anche lui 19enne, è stato arrestato il giorno dopo e successivamente interrogato dagli agenti con l’accusa di stupro. Secondo quanto riportato, entrambi i giocatori sono stati rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori indagini. Il presunto stupro è avvenuto venerdì notte, con la presunta vittima che ha contattato la polizia e presentato una denuncia formale poche ore dopo.

“Poiché la questione è ora nelle mani della polizia, la società non farà alcun commento sulla vicenda in questo momento” è stata l’unica dichiarazione rilasciata dal club di Premier League in cui militano entrambi i calciatori accusati di violenza sessuale. Non è invece chiaro se, in attesa che si concludano le indagini nei loro confronti, i due giocatori 19enni continueranno ad allenarsi e giocare con la squadra o se invece saranno sospesi fino a quando la loro posizione non sarà chiarita definitivamente.