Estratto dell’articolo di Luigi Garlando per www.gazzetta.it

Il saggio Simon Kjaer ha dipinto in poche parole il senso della notte: "Nessuno può sapere se giocheremo ancora una partita di questo livello. Nel bene o nel male segnerà la storia di ciascuno di noi".

Questo è Napoli-Milan: qualcosa di storico. Per i giocatori, per i club, per gli allenatori. Il Napoli può approdare per la prima volta in semifinale di Champions League, il Milan può tornarci dopo 16 anni.

Luciano Spalletti e Stefano Pioli possono entrare nel nobile cenacolo dei quattro tecnici che si contenderanno il trofeo più nobile d’Europa e aggiungersi ai colleghi italiani che hanno vissuto una semifinale di Coppa dei Campioni.

Non sono tantissimi: 16. Anche questa una schiera eletta di bei nomi: Rocco, Bernardini, Trapattoni, Sacchi, Ranieri, Lippi, Ancelotti, Allegri... Spalletti e Pioli hanno iniziato il mestiere allenando i ragazzi: Luciano a Empoli 30 anni fa, Stefano a Bologna 24. […]

Il Napoli, che deve fare gol, è la squadra che ne ha segnati di più in questa Champions: 25 come il Manchester City del fenomenale Haaland; ritrova il capocannoniere della Serie A, Osimhen (21 gol in 24 partite), e ha in Kvaratskhelia il terzo assistman del torneo, dietro a Vinicius (Real) e Cancelo (Bayern). Il Napoli, che deve vincere, viene da 12 risultati utili interni e, in questa edizione, ha vinto al Maradona quattro volte su quattro, con almeno tre gol a partita.

Dal cestone dei numeri confortanti, Pioli, che se non prende gol ha la certezza della semifinale, pesca le 5 ultime partite di Champions in cui ha tenuto la porta chiusa. Una striscia del genere non riusciva al Milan dal 2004-05, quando arrivò in finale, guarda caso, a Istanbul. La semifinale del 2007, preambolo del trionfo di Atene, la finale del 2005, il San Paolo di Gullit e Van Basten... Il popolo rossonero, con le farfalle nello stomaco, vede riannodarsi i fili con il suo passato glorioso. […]

Victor Osimhen, assente nei tre precedenti stagionali. Si presenterà mascherato anche tatticamente: Pioli non ha potuto prenderne le misure. Il centravanti immetterà nel match caratteristiche esplosive: riempie l’area, combatte in cielo, sbrana la profondità, non dà riferimenti, in movimento perpetuo. […]

