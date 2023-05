PREPARATE I POP CORN – LA SCHLEIN IN TOUR IN CAMPANIA VA A SFIDARE IL GRANDE NEMICO DE LUCA A CASA SUA. ELLY FARA’ TAPPA IN PROVINCIA DI SALERNO MA NON INCONTRERA’ IL GOVERNATORE – LA SEGRETARIA HA STOPPATO IL TERZO MANDATO DI DE LUCA E HA CONGELATO IL FIGLIO, IL DEPUTATO PIERO, DAL RUOLO DI VICE-CAPOGRUPPO ALLA CAMERA – ‘O VICERE’” NON MOLLA: "LE COSE CAMPANE SI DECIDONO IN CAMPANIA, NON A ROMA O ALLE NAZIONI UNITE"

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per repubblica.it

"Preparate i pop corn", dicono al Nazareno. Elly Schlein va in tour in Campania. E che tour: lunedì farà tappa in provincia di Salerno, roccaforte per eccellenza di Vincenzo De Luca. Inutile aggiungere che col governatore non si vedranno, anzi. Lei, la segretaria del Pd, appena eletta dal popolo dei gazebo gli ha commissariato il partito regionale, affidato all'ex viceministro Antonio Misiani, poi quello di Caserta, delegato all'ex segretaria della Cgil, Susanna Camusso, e ora promette di dare battaglia sul terzo mandato in Regione, che De Luca vorrebbe giocarsi mentre lei, addirittura in conferenza stampa, gli ha sbarrato il passo: non sono favorevole. In più, ha congelato il figlio, il deputato Piero De Luca, dal ruolo di vice-capogruppo alla Camera. È in bilico, dicono nella cerchia di Schlein, ed è possibile, forse probabile, che venga rimosso.

De Luca di certo non ha intenzione di mollare la presa. Un mese fa se l'è suonate, in un'assemblea cittadina del partito, con il deputato Marco Sarracino, il responsabile Sud nella nuova segreteria di Schlein e fino ai primi di aprile leader del Pd di Napoli. "Le cose campane si decidono in Campania, non a Roma o alle Nazioni Unite", pungeva De Luca. "Serve un partito autonomo rispetto agli enti locali - replicava Sarracino -. Per anni abbiamo avuto il partito degli amministratori che alle primarie sono stati sconfitti. Il nostro popolo ha capito meglio i cambiamenti dei nostri gruppi dirigenti".

