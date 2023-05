16 mag 2023 18:02

PER IL PRESIDENTE DELLA FIORENTINA, ROCCO COMMISSO, OGNI SCUSA È BUONA PER SVELENARE CONTRO LA JUVENTUS - QUESTA VOLTA IL PATRON DELLA "VIOLA" HA PARLATO GLI ASPETTI ECONOMICI CHE HANNO SPINTO I CALCIATORI A LASCIARE FIRENZE: "LA JUVENTUS, PAGAVA GIOCATORI DI PIÙ DI QUANTO VALEVANO. E NOI ABBIAMO PERSO GIOCATORI COME CHIESA, VLAHOVIC E BERNARDESCHI. MA NON VANNO A TORINO PER LA MAGLIA, MA PER I SOLDI..."