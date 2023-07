6 lug 2023 17:19

I PRESIDENTI DELLA SERIE A NON SANNO PIU’ COSA FARE PER FARSI DARE PIU’ SOLDI PER I DIRITTI TV - LA LEGA PENSA DI RIFORMULARE I PACCHETTI, IN MODO DA DARE UN PESO MAGGIORE (E UN INCENTIVO AD AUMENTARE L’OFFERTA) A SKY. IN PARTICOLARE, PENSA DI CONCEDERE ALL’EMITTENTE SATELLITARE IL DIRITTO DI PRIMA SCELTA IN ALCUNE GIORNATE. SKY COSI’ POTREBBE SCEGLIERSI IL MIGLIOR MATCH DI ALCUNE GIORNATE…