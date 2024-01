PRESTITI, PAGAMENTI A RATE E PARAMETRI ZERO: LA NUOVA SERIE A “DISCOUNT” – CON LA FINE DEGLI SGRAVI FISCALI DEL DECRETO CRESCITA, I CLUB ITALIANI DOVRANNO CAMBIARE LE LORO STRATEGIE DI MERCATO PER RAFFORZARE LE ROSE – NIENTE PIU’ “SCARTI” DALL’ESTERO CON INGAGGI PESANTI (CHE PRIMA VENIVANO AMMORTIZZATI DAL DECRETO CRESCITA) E PIU’ MOVIMENTI INTERNI – LA SPERANZA È DI FAR CRESCERE L’INTERO MOVIMENTO, MA C’E’ IL RISCHIO CHE SI CREI UN DISTACCO ANCORA PIU’ GRANDE TRA LE “GRANDI” E LE “PICCOLE”…

Estratto dell’articolo di Franco Vanni,Giulio Cardone per “la Repubblica”

Pagamenti a rate, prestiti secchi e caccia a giovani promettenti. Di preferenza, scelti in Italia. Per i club di Serie A, il primo mercato senza gli sgravi fiscali del decreto Crescita è una corsa a ostacoli. […] A giudicare dalle prime mosse delle società, i movimenti in questa finestra di gennaio sembrano infatti confermare la previsione di Umberto Calcagno, presidente di Assocalciatori: «Senza gli sconti previsti per chi arriva da fuori, chi gioca in Italia sarà finalmente appetibile quanto chi gioca all’estero».

[…].Venuta meno la tassazione di favore per i cosiddetti impatriati, che prevedeva di pagare l’Irpef solo sulla metà dell’ingaggio, comprare in Serie A è tornato vantaggioso: significa portarsi a casa, a parità di condizioni, giocatori che già conoscono il nostro campionato. Il primo obiettivo della Juventus a centrocampo è Koopmeiners, a contratto fino al 2027 con l’Atalanta, che per il suo cartellino chiede fra i 40 e i 45 milioni. Tanti. […] Il Napoli sta trattando per Samardzic con l’Udinese, che parte da una richiesta di 27 milioni. Ma per 20 più bonus si può chiudere. Il padre del giocatore, che lo scorso agosto fece saltare il trasferimento all’Inter, chiede per il figlio almeno 2,5 milioni netti a stagione.E non vorrebbe cedere a De Laurentiis i diritti d’immagine. […]

Ben più importante sarebbe la partenza di Felipe Anderson: a lui pensa la Juve, dove potrebbe guadagnare i 4 milioni netti che chiede. Il suo contratto scade a giugno. Non è escluso, anche se è molto difficile, che i bianconeri possano provare ad accelerare i tempi, offrendo a Lotito una cifra sufficiente a lasciarlo partire subito.

A fine stagione si libererà dal Napoli Zielinski, su cui ha messo gli occhi l’Inter, in cerca di un centrocampista tuttofare. Sempre in Italia guarda il Milan, […]dopo avere richiamato alla base Gabbia dal Villarreal, potrebbe portare a Milanello l’esterno destro Terracciano del Verona, subito o a fine stagione. Sempre all’Hellas hanno bussato l’Atalanta, che per 9 milioni ha acquistato il difensore svedese Hien, e la Fiorentina, interessata a Faraoni, nell’ottica di fare rifiatare Kayode. […]

Anche chi guarda all’estero lo fa con più prudenza rispetto a sei mesi fa, quando gli sgravi Irpef facevano dei club italiani dei buoni compratori, nonostante i conti spesso in rosso. Per portare a Milano l’esterno destro canadese Buchanan — che non potrà giocare sabato contro il Verona, per ragioni di permesso di soggiorno — l’Inter pagherà a rate i 7 milioni più bonus chiesti dal Bruges. Una formula simile potrebbe aiutare il Milan ad arrivare a Lenglet, difensore del Barcellona in prestito all’Aston Villa, anche se l’affare è decisamente in salita a causa dell’ingaggio, diventato proibitivo senza decreto crescita.

La Roma, che ha un budget per il mercato da 1,8 milioni, sta sondando Premier League e Bundesliga in cerca di prestiti secchi, come Solet del Salisburgo. E il mandato per Tiago Pinto è di cercare giovani di qualità. Ad esempio Huijsen della Juve, fino a ieri promesso al Frosinone e ora richiesto da Mourinho. […]

