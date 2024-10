14 ott 2024 12:55

PRIMA DI ITALIA-ISRAELE, LUCIANO SPALLETTI SI TRAVESTE DA "CASCO AZZURRO" DELL'ONU : "PENSO CHE CI SIANO MOLTI ISRAELIANI CHE NON VOGLIONO LA GUERRA E NOI DOBBIAMO CONVINCERNE QUALCUNO IN PIÙ CHE DEVE FINIRE" - ALLERTA A UDINE, DOVE SI DISPUTERÀ LA PARTITA: CAPIENZA RIDOTTA, PIÙ DI 1.500 AGENTI IN CITTÀ (E QUALCUNO DEL MOSSAD) E DRONI CHE SORVOLERANNO LA ZONA - PRIMA DEL MATCH, UN CORTEO PRO-PALESTINA SFILERÀ PER LE STRADE DEL CAPOLUOGO FRIULIANO…