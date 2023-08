PRIMAVERA MALEDETTA - LE SQUADRE ITALIANE SPENDONO 120 MILIONI ALL'ANNO PER I LORO VIVAI, MA I GIOVANI CONTINUANO A NON TROVARE SPAZIO - NONOSTANTE LA MAXI-SPESA, LA SERIE A È QUARTA NEI CINQUE TOP CAMPIONATI EUROPEI PER L’IMPIEGO DEGLI UNDER 21, SUPERATI DA FRANCIA, SPAGNA E GERMANIA - IL PROBLEMA È CHE DA NOI I GIOVANI SONO VISTI COME UN MODO PER FARE CASSA E NON COME UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO...

Estratto dell'articolo di Niccolò Maurelli per “la Repubblica”

Ogni anno 300 mila ragazzini si iscrivono alle scuole calcio e spendono dai 300 ai 1.200 euro per inseguire il loro sogno. […] Solo uno su 5.000 esordirà in Serie A, anche perché i calciatori in Italia faticano a trovare spazio prima dei 21 anni: siamo quarti nei cinque top campionati europei per l’impiego dei giovani, superati da Francia, Spagna e Germania.

«Molte società considerano i soldi per le giovanili una spesa, anziché un investimento», la denuncia di Pantaleo Corvino, ds del Lecce che ha appena vinto lo scudetto Primavera[…] In un mercato sempre più complicato per le squadre italiane, i vivai sono diventati una risorsa preziosa per fare cassa. Ma quanto si investe nei settori giovanili? Solo in Serie A, tra 110 e 120 milioni a stagione tra acquisizione di cartellini, stipendi e costi di gestione.

L’Atalanta vende bene i propri ragazzi — oltre 113 milioni raccolti in 11 anni — ma è anche la squadra che ha in rosa più prodotti nel vivaio: ben 13, compresi Okoli, Scalvini e Carnesecchi, protagonisti con l’U21. In tutto però i 13 baby hanno messo insieme solo 192 presenze. […]

L’Empoli investe nelle giovanili 4 milioni all’anno ma la raccolta, da Ricci ad Asllani, è molto superiore. I prossimi pezzi pregiati home made da offrire al mercato saranno Baldanzi e Fazzini. La Juventus ha 10 prodotti del vivaio in rosa, tra cui Miretti e Fagioli, frutto di investimenti annui da 13 milioni. A cui si sommano i 15 per la Next Gen, la seconda squadra che gioca in Serie C. Negli ultimi cinque anni anche il Milan ha raddoppiato le risorse destinate al settore giovanile, arrivando a 11 milioni. […]

La regina degli investimenti sui giovani è l’Inter: tra i 15 e i 20 milioni, e forse non è un caso che sia anche la più vincente a livello di Primavera. Eppure nell’undici di Inzaghi l’unico titolare proveniente dal vivaio è il 25enne Dimarco. Dopo Casadei, infatti, saluterà anche Fabbian, destinato all’Udinese nell’affare Samardzic.

La Roma, che nell’ultima stagione si è presa Coppa Italia Primavera e scudetto U17, investe 6,5 milioni all’anno. Già ampiamente ripagati, in questa sessione di mercato, dalle cessioni di Missori e Volpato al Sassuolo e di Tahirovic all’Ajax (17,5 milioni in tutto). Più parsimoniosa la Lazio, che al proprio vivaio ne destina appena 2,5[…]

La Fiorentina, con i 10 milioni investiti ogni anno, tiene il passo delle grandi […] Eppure i viola faticano a lanciare i propri ragazzi: […] Il Sassuolo ha una solida base di giocatori cresciuti nelle proprie giovanili come Berardi, Erlic e Rogerio, tutti nati prima del 2000.

Raspadori, primo frutto degli investimenti fatti sul territorio — tra i 3 e i 4 milioni a stagione — è stato venduto a peso d’oro al Napoli. Il Lecce campione d’Italia ha costruito il suo scudetto Primavera investendo ogni anno 4 milioni. Per anni i ragazzi del Genoa sono finiti in scambi con le grandi, vedi Rovella alla Juve. Ora l’obiettivo è che i 3,5 milioni investiti ogni dodici mesi producano altri talenti per Gilardino, oltre a Luca Lipani. Altri esempi: il Bologna spende 2,5 milioni a stagione […] . Di 4 milioni la spesa del Monza, mentre la Salernitana ne investe 3,5. Salvo eccezioni, però, il nostro non è un campionato per giovani.

La Serie A è al terzo posto per età media dei giocatori (26 anni) e al secondo per percentuale di stranieri. Mentre Ligue 1 e Liga, che brillano nell’utilizzo dei giovani, privilegiano i calciatori locali. Forse anche per questo il meccanismo di crescita dei nostri ragazzi si inceppa quando arriva il momento di esordire tra i professionisti[…] La Primavera diventa allora un parcheggio. […]

