IL PRINCIPINO DEGLI SCACCHI - A 10 ANNI L'ITALIANO LEONARDO VINCENTI È UNO DEI PIU' GIOVANI DELLA STORIA AD AVER OTTENUTO IL TITOLO DI MAESTRO DI SCACCHI - LA CARRIERA DEL BAMBINO DI MOZZO, IN PROVINCIA DI BERGAMO, È PARTITA COL BOTTO: HA INIZIATO A GIOCARE ONLINE DURANTE LA PANDEMIA POI, AD APRILE IL 2021, IL SUO ESORDIO UFFICIALE AL CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 10 DI MILANO, CHE HA STRAVINTO - IL SUO SEGRETO? FIN DA QUANDO AVEVA DUE ANNI I GENITORI LO HANNO CRESCIUTO A SPORT E GIOCHI DI POTENZIAMENTO COGNITIVO, CON POCHISSIMI CARTONI ANIMATI, FILM E TV…

Estratto dell'articolo di Francesco Moscatelli per "La Stampa"

leonardo vincenti

«Non amo perdere. Proprio non lo sopporto». A sentire lui il segreto del suo successo sarebbe proprio questo: essere nato con il demone della competizione. […] Eppure a far diventare Leonardo Vincenti da Mozzo, in provincia di Bergamo, undici anni ancora da compiere, uno dei venti migliori scacchisti under 12 del mondo e uno dei più giovani della storia ad aver ottenuto il prestigioso titolo di Maestro (è successo domenica scorsa a Budapest), c'è anche molto altro.

C'è innanzitutto una famiglia che fin da quando aveva due anni lo ha cresciuto a sport e giochi di potenziamento cognitivo, con pochissimo spazio concesso a cartoni animati e film, zero alla Tv (ad eccezione delle finali degli Us Open e alle gare di automobilismo), e c'è uno dei pochi effetti positivi del Covid19.

scacchi 3

[…] «Con la pandemia, non potendo fare attività outdoor, ha cominciato a giocare a scacchi online, appassionandosi molto - prosegue Francesco - . Dopo il lockdown abbiamo cercato una società a cui iscriverlo ma dato che a Bergamo, dove il Covid ha fatto disastri, le attività con i più piccoli erano sospese, ci siamo rivolti all'Accademia Scacchi di Milano». All'inizio i vertici dell'associazione hanno tentennato un po', dato che in squadra hanno ragazzi molto forti, ma quando alla prima partita Leonardo ha battuto un istruttore non hanno più avuto dubbi.

«Abbiamo sempre cercato di far divertire i nostri figli ma allo stesso tempo di sfruttare il fatto che fino ai 6-7 anni i bambini hanno il triplo delle connessioni cerebrali per migliorare le loro capacità di attenzione e concentrazione» prosegue Francesco, che di lavoro si occupa di risorse umane e oltre ad avere tre lauree (in economia, ingegneria e psicologia) ha anche un Mba alla Bocconi di Milano. […]

scacchi

La carriera sportiva di Leonardo è stata fulminante: ad aprile 2021, al suo esordio in una competizione e alla sua prima vera partita su una scacchiera fisica, ha sconfitto una cinquantina di avversari vincendo il campionato provinciale under 10 di Milano. Poi le battute d'arresto ai regionali e ai nazionali dello stesso anno, che invece che abbatterlo hanno avuto l'effetto di spingerlo a giocare e ad allenarsi con maggiore impegno.

[…] «Quando perdo voglio rifarmi subito, e quando scopro che c'è un giocatore forte voglio subito confrontarmi con lui per migliorarmi» ribadisce il giovanissimo campione. L'occasione si è presentata nel 2022 ai mondiali under 10 di Batumi, in Georgia, dove Leonardo si è fermato a un punto e mezzo dal campione del mondo e a un solo punto dal podio. Un risultato mai visto per un italiano. Quindi l'ultimo successo: il superamento dei 2.200 punti della scala Elo (il sistema di valutazione che sta alla base del ranking internazionale) e l'ottenimento della «norma», cioè la vittoria su un giocatore di pari valore durante un torneo a nove turni, che l'hanno consacrato Maestro.

IL GIOCO DEGLI SCACCHI

Ora l'obiettivo è arrivare il più vicino possibile a uno dei suoi idoli, il campione del mondo cinese Ding Liren o l'ex numero uno Magnus Carlsen, norvegese classe 1990, soprannominato «il Mozart degli scacchi» per la sua precocità. Per farlo Leonardo si allena tutti i giorni, tre ore durante l'anno scolastico e il doppio del tempo in estate, alternando sessioni con il campione italiano Alessio Valsecchi e altre con il maestro internazionale Giulio Borgo, […]