IL PROCESSO SUI CONTI DELLA JUVE VERSO MILANO, AGNELLI ESULTA - LA REQUISITORIA DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DÀ RAGIONE AI LEGALI BIANCONERI SULLA GIURISDIZIONE E ACCOGLIE LA RICHIESTA DI AGNELLI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI - LA DECISIONE DEFINITIVA IL 6 SETTEMBRE...

andrea agnelli

(ANSA) - Il processo sui conti della Juventus dovrebbe essere celebrato a Milano. Così si è espresso il procuratore generale presso la Cassazione in merito alla questione di competenza territoriale sollevata su istanza delle difese dal tribunale di Torino. La discussione davanti alla Suprema Corte è in programma il 6 settembre.

PROCESSO JUVE, PER PG È QUESTIONE CRIPTAGGIO DATI BORSA

(ANSA) - C'è una questione di criptaggio dei dati a far pendere verso il tribunale di Milano il processo per i conti della Juventus. Questo, a quanto si apprende, è uno degli argomenti su cui il magistrato Luigi Cuomo, sostituto procuratore generale presso la Cassazione, ha basato il suo parere in merito alla competenza territoriale. Il nodo da sciogliere è il luogo di consumazione del reato di aggiotaggio.

ANDREA AGNELLI E JOHN ELKANN

Il pg ha indicato Milano, dove si trova la Borsa e da dove vengono diffusi i comunicati al mercato finanziario ma, sempre secondo quanto filtra dagli ambienti giudiziari torinesi, rispetto alle considerazioni già espresse dalle difese ne ha aggiunta una: il sistema operativo prevede che i messaggi caricati nel server dalle società vengano criptati, e lo rimangano fino a quando non arrivano a Borsa Italiana .

L'aggiotaggio (che è considerato un 'reato di pericolo') scatta dunque solo con la decrittazione del testo. Il tribunale di Torino, su istanza delle difese, aveva interpellato la Cassazione dopo aver osservato che la giurisprudenza in materia non è ancora univoca. L'udienza davanti alla Suprema Corte è in programma il 6 settembre.

Agnelli Cherubini Paratici

INCHIESTA PRISMA

Da sportmediaset.mediaset.it

È destinato a celebrarsi a Milano il processo ordinario sui conti della Juventus. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione si è infatti espresso a favore dei bianconeri in merito alla questione di competenza territoriale sollevata su istanza delle difese dal Tribunale di Torino. La discussione davanti alla Suprema Corte, che porterà a una decisione definitiva, avverrà il 6 settembre.

Secondo il pg, le cui 17 pagine di requisitoria sono state presentate lunedì scorso, il reato di "false comunicazioni di bilancio" di cui i bianconeri sono accusati si consuma dove il comunicato ufficiale e la documentazione del bilancio stesso vengono resi noti (dunque a Milano, sede della Borsa) e non dove vengono redatti, in questo caso Torino, sede del club.

andrea agnelli

In attesa dell'ufficialità della decisione la Juve può dunque festeggiare una prima vittoria, visto che i legali di Andrea Agnelli e degli altri dirigenti coinvolti spingevano fin dall'inizio per il cambiamento di sede.

Se non ci saranno sorprese la procura di Milano prenderà in mano le carte dell'inchiesta "Prisma" e procederà con una nuova udienza preliminare nella quale stabilire l'eventuale rinvio a giudizio. Si dovesse andare a processo la prima udienza verrebbe fissata con tutta probabilità nel 2024 e la sentenza di primo grado non arriverebbe prima del 2025.