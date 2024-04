17 apr 2024 14:42

LA PROCURA INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO SUL CASO DI MATTIA GIANI, IL CALCIATORE MORTO A 26 ANNI PER UN INFARTO IN CAMPO DURANTE UNA PARTITA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA – AL MOMENTO NON CI SONO PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI. IL PM DISPORRÀ L'AUTOPSIA, CHE SI TERRÀ DOMANI O VENERDÌ PROSSIMO - MATTIA GIANI ERA IL FRATELLO DEL COGNATO DEL ROMANISTA GIANLUCA MANCINI...