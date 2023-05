PROFUMO DI "TRIPLETE" PER GUARDIOLA - IL MANCHESTER CITY VINCE LA PREMIER LEAGUE PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO, MA LA FESTA SCUDETTO È UN MORTORIO (GLI INGLESI IMPARINO DAI NAPOLETANI) - ADESSO MANCANO LA FINALE DI FA CUP A WEMBLEY CONTRO LO UNITED (IL PROSSIMO 3 GIUGNO) E QUELLA DI CHAMPIONS A ISTANBUL CONTRO L'INTER (IL 10 GIUGNO) PER CENTRARE LO STORICO "TREBLE" - IL CLAMOROSO FLOP DELL'ARSENAL, CHE ARRIVA SECONDO DOPO AVER PASSATO IL 93% DELLA STAGIONE IN CIMA ALLA CLASSIFICA… - VIDEO

The Manchester City fans celebrate ANOTHER Premier League title. ? pic.twitter.com/Thz7ZpTfFv — Football Daily (@footballdaily) May 21, 2023

1. SCIVOLONE ARSENAL, IL CITY VINCE LA PREMIER LEAGUE! E ORA PUNTA IL TRIPLETE

Estratto dell'articolo di Davide Chinellato per www.gazzetta.it

manchester city vince la premier league 9

[…]La Premier è di nuovo del Manchester City, per il terzo anno di fila e la quinta volta nelle ultime 6 stagioni. La certezza del titolo stavolta arriva senza giocare, con Guardiola e i suoi giocatori davanti alla tv a guardare l’Arsenal perdere 1-0 in casa del Nottingham Forest (che così conquista la salvezza). […] l sogno è che sia solo il primo tassello di uno storico triplete, da completare con l’FA Cup (finale sabato 3 giugno a Wembley contro il Manchester United) e con l’ossessione Champions, Inter permettendo (finale il 10 giugno a Istanbul) per trasformare questa stagione in leggendaria.

pep guardiola 1

[…] Pep tra fine gennaio e inizio febbraio era convinto di aver perso il suo City, con 16 giocatori stroncati dal Mondiale nelle gambe e una squadra che, come ha detto più volte, aveva perso quella fame che invece aveva l’Arsenal, battistrada all’apparenza imprendibile con un girone d’andata da 50 punti e avanti a più riprese anche di 8 lunghezze. “Siamo diventati un club tutto rose e fiori: se giochiamo con questa voglia e determinazione, l’Arsenal ci farà a pezzi” aveva detto prima del primo confronto stagionale con i Gunners, il 27 gennaio nel quarto turno di FA Cup. Non solo il City non è stato fatto a pezzi in quel primo scontro diretto (vinto 1-0 anche se l’Arsenal avrebbe meritato di più), ma dopo il 5 febbraio in poi non ha più perso, cambiando marcia con 13 successi in 14 partite, comprese le ultime 11 consecutive. […]

manchester city vince la premier league 7

Questo è il titolo di una squadra magnifica, che se completasse il triplete potrebbe consacrarsi non solo la più forte dell’era Guardiola, ma trasformerebbe il City nella più grande dinastia del calcio inglese, come sostengono molti critici. […]

2. IL MANCHESTER CITY VINCE LA PREMIER? IMBARAZZO: LA FESTA SCUDETTO PIÙ TRISTE DI SEMPRE

Estratto da www.liberoquotidiano.it

Il Manchester City ha vinto ancora una volta la Premier League. […] l’Arsenal sembrava avviato verso un grande trionfo, invece il City ha realizzato una rimonta storica e si è presa il titolo prima ancora di scendere in campo contro il Chelsea.

manchester city vince la premier league 8

In pratica a Manchester hanno vinto prima ancora di scendere in campo, e ciò ha causato uno scenario che non è passato inosservato: dopo la sconfitta dell’Arsenal era lecito aspettarsi una festa da parte dei tifosi del City, e invece non è successo assolutamente nulla. […]

manchester city vince la premier league 6

La quasi totale mancanza di festeggiamenti per la vittoria matematica del titolo è stata spiazzante e oggetto di prese in giro. Va però detto che i tifosi del City si sono rifatti in occasione della partita con il Chelsea: la squadra di Guardiola ha vinto, legittimando ulteriormente la propria supremazia, dopodiché è stata festeggiata a dovere, con l’invasione di campo dei tifosi all’Etihad Stadium.

manchester city vince la premier league 5 manchester city vince la premier league 3 manchester city vince la premier league 1 manchester city vince la premier league 4 manchester city vince la premier league 10 erling haaland 1 erling haaland 2 manchester city vince la premier league 2

pep guardiola 2