I PROMESSI SPONSOR - L'INTER HA COMUNICATO CHE "DIGITALBITS" NON HA PAGATO NESSUNA DELLE TRE RATE DA 8 MILIONI PATTUITE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO COME MAIN SPONSOR DEL CLUB PER IL 2022/2023 - LA SOCIETÀ NERAZZURRA HA GIÀ AVVIATO LE TRATTATIVE CON ALMENO TRE AZIENDE PER STRINGERE UN NUOVO ACCORDO COMMERCIALE - NONOSTANTE I MANCATI PAGAMENTI, L'INTER CONTINUERÀ A ESPORRE IL LOGO DELL'AZIENDA DI CRPTOVALUTE PERCHÉ…

Estratto dell'articolo diAndrea Ramazzotti per www.gazzetta.it

La trimestrale al 31 dicembre 2022 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, ha sgombrato il campo da dubbi: DigitalBits non ha pagato nessuna delle tre rate da 8 milioni pattuite al momento della firma del contratto come main sponsor del club di viale della Liberazione. Nonostante ciò, Zhang e i suoi dirigenti hanno deciso di non togliere il marchio della società di Al Burgio dalle maglie.

[…] Da viale della Liberazione sarebbe potuta partire la lettera di disdetta per inadempienza, ma Zhang ha preferito non fare questa mossa e DigitalBits è ancora sulle maglie di Brozovic e compagni. Perché? Tre i motivi fondamentali: 1) non depauperare il valore della maglia con la quale è stata, per esempio, vinta la Supercoppa italiana; 2) non far perdere valore al brand nerazzurro; 3) tutelarsi in qualsiasi sede e dimostrare che l'Inter ha assolto a tutti gli obblighi contrattuali nonostante l'assenza di pagamenti.

FUTURO

A questo punto è praticamente scontato che DigitalBits arriverà al termine della stagione sulle maglie dei nerazzurri, ma è altrettanto chiaro che in viale della Liberazione, da mesi, siano alla ricerca di un nuovo partner. Ci sono contatti con almeno tre aziende, sia oltre Oceano sia della penisola araba. L'obiettivo è chiudere un accordo in primavera per confermare il trend di crescita delle sponsorizzazioni iniziato con la firma sui contratti con eBay e LeoVegas. […]

