Estratto dell’articolo di Massimo Calandri per “La Repubblica”

Era spregiudicato e divisivo quando vinceva tutto, figuriamoci adesso. Marc Marquez si è meritato tanti tifosi (6,9 milioni di follower su Instagram, 2,7 su X), ma la sua decisione di lasciare Honda ha scatenato un incendio nel paddock e rischia di regalargli nuovi nemici. Dai piloti ai team, sono tutti ancora increduli e furibondi.

Gli unici a sorridere sono Carmelo Ezpeleta, il padre-padrone del motomondiale che ha sempre avuto un occhio di riguardo per il campione di Cervera, e il fratellino Alex, che lo riavrà come compagno nella squadra di Nadia Padovani, vedova di Fausto Gresini. L’annuncio del passaggio al team di Imola è atteso nei prossimi giorni, alla vigilia del gp di Indonesia.

L’accordo è ancora da formalizzare, ma è molto probabile che il catalano correrà gratis o quasi, rinunciando ai 20 e passa milioni di euro che i giapponesi avrebbero garantito ancora per un anno (tranquilli, gli sponsor gli permetteranno di non morire di fame: anzi). È quasi certo che Marc sarà costretto a rinunciare alla ‘famiglia’ che lo ha sempre seguito nel box: l’ingegner Santi Hernandez, il capomeccanico Carlos Grinan, il suo meccanico di fiducia Jordi Castellà, l’esperto di pneumatici Xavi Ortiz.

Tutta gente che non la prenderà bene. Così come la Honda, il maggior produttore di motori nel mondo (15 milioni l’anno), una multinazionale che è stata ridicolizzata dall’assurdo tira-e-molla del pilota: uno stillicidio di dichiarazioni negative e di appuntamenti rinviati che da Tokio hanno sopportato fino all’ultimo. Senza dimenticare che nelle ultime tre, disastrose stagioni del Cannibale, lo stipendio a fine mese non è mai mancato.

[…] Molti puntano il dito contro Borgo Panigale e il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, che in qualche modo ha avallato l’intera operazione. Ma secondo voi, qual è oggi lo stato d’animo alla Mooney Vr46, la squadra di Valentino Rossi che vede il nemico di sempre salire su di una Desmosedici più o meno come quella che viene messa a disposizione di Bezzecchi e Marini?

I piloti, poi: i ducatisti non lo ammetteranno mai, ma non sono certo felici di veder salire Marquez su una delle loro moto. Anche perché il contratto con Gresini sarà di un solo anno, vuol dire che Marc potrà conoscere tutti i segreti delle Rosse e portarli via con sé in un’altra avventura ancora (con Ktm?). La MotoGp stessa rischia di pagare la scelta in termini di pubblico. Perché dal 2024 ci saranno 6 seri pretendenti al titolo: Bagnaia, Bastianini, Martin, Bezzecchi, Morbidelli, Marquez. Tutti con una Ducati. Una sorta di mondiale monomarca, come nella moto elettrica. […]

