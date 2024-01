PROSEGUE LA CAVALCATA DI SINNER AGLI AUSTRALIAN OPEN! JANNIK, CHE NON HA GIOCATO NEANCHE LA SUA MIGLIORE PARTITA, DOMA L’OSTICO KHACHANOV E RAGGIUNGE I QUARTI SENZA PERDERE UN SET - ORA L’ALTOATESINO È IL PRIMO TENNISTA ITALIANO AD AVER RAGGIUNTO PER DUE VOLTE I QUARTI ALL’AUSTRALIAN OPEN (ATTENZIONE A DJOKOVIC TORNATO UN RULLO COMPRESSORE!)

Federica Cocchi per gazzetta.it - Estratti

SINNER AUSTRALIAN OPEN

Che sia notte o mattina, poco cambia: Jannik Sinner continua a correre sui binari dell'Australian Open in modalità Frecciarossa. E stavolta, l'ottavo di finale contro Karen Khachanov è stato tutt'altro che agevole. Il russo ha messo in grossa difficoltà il numero 1 italiano che è riuscito tuttavia a cavarsela senza lasciare ancora un set sul campo australiano passando 6-4 7-5 6-3. Una prestazione figlia della crescita di questo ultimo periodo, che ha visto Jannik migliorare a tutti i livelli: fisico, tecnico, tattico e mentale.

Un pacchetto completo e vincente che gli consente di eguagliare il miglior risultato agli Australian Open, i quarti di finali raggiunti nel 2022, pochi giorni prima di cambiare rotta lasciando coach Piatti, che lo aveva cresciuto, per crescere sotto l'ala di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Ora Jannik è il primo tennista italiano ad aver raggiunto per due volte i quarti all’Australian Open. Per Jannik è la sesta volta in carriera, secondo posto all time per il nostro tennis insieme a Berrettini e Panatta, dietro solo a Pietrangeli (10)

SINNER AUSTRALIAN OPEN

jannik sinner

(...)