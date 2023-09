PROVACI ANCORA, LUCIANO - DOPO IL PAREGGIO CONTRO LA MACEDONIA CHE HA COMPLICATO I PIANI PER LA QUALIFICAZIONE A EURO 2024, SPALLETTI PENSA A QUALCHE NOVITÀ PER L'UCRAINA - MANCINI E POLITANO, KO PER PROBLEMI FISICI, VERRANNO SOSTITUITI DA SCALVINI E UNO TRA ZANIOLO E ZACCAGNI - A SINISTRA POTREBBE GIOCARE RASPADORI, A CENTROCAMPO SPAZIO A FRATTESI E LOCATELLI. SPALLETTI CONFERMA DONNARUMMA TRA I PALI...

Il battesimo triste dell'Arena Tose Proeski non incrina la fiducia di Luciano Spalletti, […] Passi per le tradizioni, benché nessuna nobiltà sia eterna e di blasoni polverosi sia pieno il mondo, ma sulla fucina c'è tanto da discutere e la passerella di Skopje è, ahinoi, specchio fedele: al di là delle idee tattiche appena accennate ma d'altronde impossibili da inculcare in pochi giorni, hanno difettato ancora una volta qualità tecniche e caratteriali, così l'1-1 ha messo ancora a nudo i limiti di un gruppo che riflette la povertà di un intero movimento. C'erano forse fuoriclasse, tra i sedici uomini schierati sul disastrato prato macedone? O solo pochi campioni e tanti onesti mestieranti?

Nemmeno Donnarumma regge più l'etichetta di top player, ne ha il salario ma non il rendimento: negli ultimi tempi si sono sommate troppe incertezze […] e a San Siro, stadio che è stato culla, torna inseguito da critiche e dubbi.

Spalletti sapeva bene di raccogliere un'eredità pesante, […] forse però a Skopje ha toccato con mano una realtà più complessa di quanto immaginasse e compreso che il lavoro non sarà semplice: è l'uomo giusto, perché maestro di calcio e cultore di bel gioco, e ormai solo l'organizzazione può ottimizzare le prestazioni di calciatori di buon lignaggio ma non eccelsi, tuttavia serve pazienza come per personalizzare le selezioni e invece il tempo è nemico suo e della Nazionale, obbligata a non sbagliare fin da domani con l'Ucraina.

In due giorni il ct potrà aggiungere poco sul piano degli schemi – benché qualcosa si sia già intravvisto: il pressing alto, gli inserimenti lungo binari centrali -, ma potrà incidere, cercare una terapia d'urto, attraverso le scelte di formazione, alcune imposte dagli acciacchi che hanno costretto Mancini e Politano a lasciare il ritiro di Milanello, altre suggerite da prestazioni deludenti

Favoritissimo Scalvini per la sostituzione del difensore centrale romanista, come nel tratto finale della sfida contro i macedoni, nel tridente il casting è invece aperto: Zaniolo e Zaccagni in realtà sottotono sabato sera, Gnonto che però è leggerino […]Pessina che non è esterno ma s'è già adattato al ruolo, un passo dietro Orsolini chiamato in fretta e furia e perciò a corto di lezioni azzurre.

Al centro resterà Immobile, sul fronte sinistro, salvo riconversioni da finto nueve testate a Coverciano, Raspadori. Possibili alternative anche in mediana, con Frattesi che si candida per rilevare lo spento Tonali e Locatelli pronto a subentrare a Cristante, intraprendente in avvio ma evaporato alla distanza. […] contano i tre punti, l'emozione che vuole regalare può attendere.