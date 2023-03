9 mar 2023 15:44

PSG, GAME OVER – ALTRO FALLIMENTO PER AL KHELAIFI CHE DOPO L’ENNESIMA ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS MEDITA UNA NUOVA RIVOLUZIONE – CON IL TECNICO GALTIER RISCHIA ANCHE IL DS LUIS CAMPOS, PER TANTE SCELTE SUL MERCATO CHE POCO HANNO CONVINTO – IN PANCHINA PER LA PROSSIMA STAGIONE TUCHEL O ZIDANE – ANCHE NEYMAR E MESSI NON SONO SICURI DI RESTARE – PER LEO C’E’ L’IPOTESI DI UN CLAMOROSO RITORNO AL BARCELLONA