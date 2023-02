13 feb 2023 16:19

IL PSG NON HA ANCORA CAPITO CHE TROPPE PRIME DONNE FANNO MALE ALLA SQUADRA - IL 2023 DEL PARIS SAINT GERMAIN È INIZIATO MALISSIMO, TRA ELIMINAZIONE IN COPPA, RIMONTE IN CAMPIONATO E GLI SCAZZI TRA GIOCATORI - I MALCONTENTI DELLA SQUADRA PARTONO DA LONTANO (DAL MAXI RINNOVO DI MBAPPÈ) E LO SPOGLIATOIO È SPACCATO IN DUE - IERI L'ULTIMO LITIGIO, CON MARQUINHOS E NEYMAR CHE SE LA PRENDONO CON IL DIRETTORE SPORTIVO CAMPOS...