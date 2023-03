8 mar 2023 17:24

IL PSG SI AFFIDA A MESSI E MBAPPÉ PER EVITARE L'ENNESIMA FIGURACCIA IN CHAMPIONS - I PARIGINI VOLANO A MONACO PER IL RITORNO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS: C'E' DA RIBALTARE IL BAYERN: DOPO L'INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA DI NEYMAR (CHE LO COSTRINGERÀ A RESTARE LONTANO DAL CAMPO PER 3-4 MESI), TOCCHERÀ AI "10" DI ARGENTINA E FRANCIA A CARICARSI LA SQUADRA SULLE SPALLE - IN CASO DI MANCATA QUALIFICAZIONE POTREBBE ESSERCI UN'ALTRA RIVOLUZIONE. CHISSÀ SE MBAPPÉ L’ANNO PROSSIMO VORRA' ANCORA GIOCARE A PARIGI…