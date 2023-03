24 mar 2023 11:57

PUBI DE ORO! CLAMOROSO IN ARGENTINA, DIBU MARTINEZ, ENTRATO NELLA STORIA PER ESSERSI MESSO IL PREMIO DEL MONDIALE IN QATAR, A FORMA DI MANO, SUL PACCO, REPLICA IL GESTO DURANTE LA FESTA ALLO STADIO MÀS MONUMENTAL, IN ARGENTINA, IN OCCASIONE DELL'AMICHEVOLE CONTRO IL PANAMA. MA STAVOLTA E’ STATO ACCOMPAGNATO DA 4 COMPAGNI DI SQUADRA CHE HANNO IMITATO IL SUO GESTO. E I FRANCESI SI INCAZZANO DI NUOVO…