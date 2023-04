4 apr 2023 10:15

IL PUGNO DURO DI DE LAURENTIIS – DOPO LE CONTESTAZIONI E LE VIOLENZE DI DOMENICA, AURELIONE, CHE IERI ERA DAL QUESTORE A VISIONARE I FILMATI, NON ARRETRA DI UN CENTIMETRO SULLA LEGALITÀ: “GLI STADI NON POSSONO ESSERE UN PORTO FRANCO” - HA BANDITO FAVORI E BIGLIETTI AGLI ULTRÀ. NON MODIFICHERÀ IL REGOLAMENTO PER FAVORIRE L’INGRESSO DI BANDIERE E TAMBURI - LA PROCURA HA APERTO UN’INCHIESTA PER ESTORSIONE AL NAPOLI E VIOLENZA PRIVATA AI TIFOSI COSTRETTI AL SILENZIO E A...