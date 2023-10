27 ott 2023 14:45

PER UN PUGNO DI PETRODOLLARI - DOMANI A RIAD IL CAMPIONE DEI PESI MASSIMI DI PUGILATO TYSON FURY INCONTRA IL MITO DELLA MMA FRANCIS NGANNOU IN UN INCONTRO DI BOXE - I "PURISTI" DEL PUGILATO SI SONO INDIGNATI, BOLLANDO LA SFIDA COME UNA TROVATA PUBBLICITARIA, MA NON È LA PRIMA VOLTA CHE DUE ATLETI DI DISCIPLINE DIFFERENTI SI SCONTRANO - L'INCREDIBILE STORIA DI NGANNOU: L'INFANZIA PASSATA IN MEZZO ALLE CAVE DI SABBIA IN CAMERUN, L'ARRIVO IN FRANCIA DA MIGRANTE E...- VIDEO