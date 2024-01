24 gen 2024 17:41

PER UN PUGNO DI PETRODOLLARI - I VERGOGNOSI FISCHI DEI TIFOSI ARABI DURANTE IL MINUTO DI SILENZIO IN ONORE DI GIGI RIVA IN FINALE DI SUPERCOPPA SONO LA CONFERMA DELLA DISTANZA TRA L'ITALIA E L'ARABIA SAUDITA (E NON SOLO DAL PUNTO DI VISTA CALCISTICO) - GLI ARABI PERCEPISCONO IL RICORDO DEI MORTI COME QUALCOSA DI CULTURALMENTE ESTRANEO E SE NE FOTTONO DELLE USANZE ALTRUI. E SIAMO NOI CHE DOBBIAMO ADATTARCI AI "NUOVI PADRONI"