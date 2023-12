18 dic 2023 12:18

PULICI, TOCCA FERRO! - CLAMOROSA GAFFE PRIMA DI UDINESE-SASSUOLO: DURANTE IL MINUTO DI SILENZIO IN RICORDO DI ANTONIO JULIANO, BANDIERA DEL NAPOLI SCOMPARSO POCHI GIORNI FA, SUI MAXISCHERMI DELLO STADIO FRIULI È STATA MOSTRATA LA FOTO DI PAOLO PULICI, EX GIOCATORE DEL TORO CHE HA GIOCATO A UDINE PER UNA STAGIONE - L'EX BOMBER: "L'HO SAPUTO SOLO DOPO. PER FORTUNA NON SEGUO PIU' LA SERIE A, NON L'HO TROVATA UNA BELLA COSA, ANCHE SE SI È TRATTATO DI UN ERRORE…"