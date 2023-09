7 set 2023 08:09

E PURE QUESTO SE LO SEMO GIOCATO! – VERRATTI È VOLATO IN QATAR, DOVE FIRMERÀ PER L'AL ARABI – MESSO AI MARGINI NEL PSG DAL TECNICO LUIS ENRIQUE, ED ESCLUSO DALLA LISTA PER LA CHAMPIONS, INCASSERÀ CIRCA 150 MILIONI PER I PROSSIMI TRE ANNI – NELLE CASSE DEL CLUB PARIGINO FINISCONO 50 MILIONI DI EURO PER IL TRASFERIMENTO – IL PASSAGGIO DI VERRATTI IN UN CAMPIONATO POCO “COMPETITIVO” COME QUELLO QATARINO, È UN GUAIO PER IL CT AZZURRO SPALLETTI, CHE LO HA GIÀ ESCLUSO DALLA PRIMA CONVOCAZIONE…