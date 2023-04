QUALCOSA NON TORNA! “IL SEMAFORO NON FUNZIONAVA DA GIORNI” LA TESTIMONIANZA DI UN TASSISTA SULL’INCIDENTE DI IMMOBILE: "E’ POSSIBILE CHE SIA IL CAPITANO DELLA LAZIO CON IL SUV CHE IL CONDUCENTE DEL TRAM 19 SIANO PASSATI ENTRAMBI CON IL VERDE” – MA L’AGENZIA PER LA MOBILITA’ SPIEGA CHE L’IMPIANTO ALL’INCROCIO E’ PERFETTAMENTE FUNZIONANTE: “ERA ED E’ IN PIENA EFFICIENZA”

(ANSA) Il semaforo presente all'incrocio in cui domenica scorsa è avvenuto a Roma l'incidente stradale che ha coinvolto l'auto guidata dal capitano della Lazio, Ciro Immobile e un tram è "perfettamente funzionante". A chiarirlo, in relazione ad alcune notizie di stampa, Roma Servizi per la Mobilità che in una nota "smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento".

"Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l'impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale", prosegue la nota. Lo schianto violentissimo è avvenuto intorno alle 8.30 di domenica mattina, tra il Suv, un Land Rover Defender, con a bordo il capitano della Lazio e le sue due giovani figlie, e un tram della linea 19, nella zona di piazza Cinque Giornate a Roma, all'incrocio con Ponte Matteotti tra i quartieri Prati e Flaminio. L'incidente ha provocato, complessivamente, 12 feriti, per fortuna nessuno in modo grave.

IL TASSISTA PARLA DELL'INCIDENTE DI IMMOBILE

Estratto dell’articolo di Alessia Marani per ilmessaggero.it

Per me è davvero possibile che sia il capitano della Lazio Ciro Immobile con il suv, che il conducente del tram 19 siano passati entrambi con il verde». Ad affermarlo è il 52enne Marco S., tassista da vent’anni sulle strade della Capitale. Con base fissa o quasi a piazza Mazzini. Quel tratto tra piazza delle Cinque Giornate e Ponte Matteotti lo avrà attraversato migliaia di volte sulla corsia preferenziale. Eppure, giura che da almeno due tre giorni, prima dello scontro di domenica, evitava di passarci, «perché il semaforo non funzionava, c’erano delle anomalie evidenti che riguardavano le tempistiche».

Marco lei è stato il primo a instillare il dubbio nella chat dei tassisti sul funzionamento dell’impianto ricevendo conferme dai colleghi. In che consisteva?

«L’anomalia che personalmente ho riscontrato riguardava il semaforo che regola la viabilità sulla preferenziale riservata a mezzi pubblici, disabili, Ncc e a noi tassisti».

Si spieghi meglio...

«Un primo malfunzionamento consisteva nel segnalare il rosso per un lunghissimo tempo. E questo mentre erano intermittenti il rosso e il verde per chi proveniva dal lungotevere Oberdan. Quindi ho visto colleghi inchiodati davanti a me per minuti interminabili e qualcuno alla fine attraversare ugualmente l’incrocio con molta cautela pur di passare. Si stava fermi anche per venti minuti. Poi, però, succedeva anche qualcosa di opposto».

Ossia?

«Che il verde durava appena due o tre secondi, poi ridiventava subito rosso. E così tu ti trovavi ad avere impegnato regolarmente l’incrocio ma di trovarti in mezzo alla strada con il rosso, mentre chi proveniva dal lungotevere Oberdan vedeva il segnale di via libera di fronte a sé e non frenava».

Quindi, cosa può essere successo secondo lei domenica mattina?

«Oggettivamente rispetto alla dinamica dell’incidente, non essendo presente, non posso dire nulla. Però ho sentito le parole di Immobile che proveniva dal lungotevere e ho letto quelle del tranviere che arrivava dalla preferenziale ed entrambi sembravano molto determinati nel sostenere di essere passati con il verde. Visto quello che ho sperimentato io e anche altri miei colleghi che hanno risposto in chat, che possa essere accaduto realmente non mi stupirebbe. Anche se credo sia molto difficile dimostrarlo».

