29 apr 2023 16:34

QUALCUNO VOLO’ SUL NIDO DEI LAKERS – RITORNO IN SOCIETA’ PER JACK NICHOLSON BECCATO IN PRIMA FILA ALLA CRYPTO.COM ARENA A VEDERE LA PARTITA DI NBA TRA I LOS ANGELES LAKERS DI CUI È TESSERA NUMERO UNO DAL 1970, E I MEMPHIS GRIZZLIES. A METÀ APRILE LA PRIMA APPARIZIONE DELL’ATTORE DOPO 18 MESI LONTANO DAL MONDO, TRASANDATO SUL BALCONE DELLA SUA VILLA. ADESSO IL RITORNO IN PUBBLICO...