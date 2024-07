QUANDO NON VINCI TUTTI PENSANO CHE LA COLPA SIA DELLE SCOPATE. E' CAPITATO A BERRETTINI, A SINNER E ORA PURE ALLA TENNISTA SPAGNOLA PAULA BADOSA E AL COMPAGNO TSITSIPAS: GLI ALTI E BASSI DEI DUE VENGONO IMPUTATI ALLA LORO RELAZIONE - “POSSO CAPIRE LE CRITICHE AL MIO TENNIS, MA È IRRISPETTOSO COLLEGARE LE MIE VITTORIE E LE MIE SCONFITTE A TUTTO QUESTO". MEGLIO PROTEGGERE LA PROPRIA PRIVACY, COME HA CONSIGLIATO DI FARE BERTOLUCCI A SINNER, IN LOVE CON ANNA KALINSKAYA (SE NON CASTI, CAUTI)

Uniti dalla passione per il tennis e anche nelle difficoltà Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, entrambi protagonisti di un periodo non esaltante dal punto dei vista dei risultati. Come Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, anche la spagnola e il greco fanno coppia fuori dal campo e sembrano più innamorati che mai. E proprio Badosa (ex numero 2 del ranking Wta) ha di recente replicato a chi sostiene che i suoi alti e bassi, così come quelli del suo compagno (uscito di recente fuori dalla top 10 della classifica), possano dipendere dalla loro relazione sentimentale.

Badosa difende la sua relazione con Tsitsipas dalle critiche

"Le critiche non sono mai facili da affrontare - ha detto la 26enne tennista spagnola in una recente intervista -, talvolta le troviamo divertenti perché la gente non si rende conto che noi condividiamo anche la nostra vita tennistica. Ci alleniamo molto e a volte lo facciamo anche insieme, ma senza distrazioni perché abbiamo entrambi un obiettivo ben chiaro.

Personalmente mi dà fastidio che la gente parli della vita degli altri. Posso capire le critiche al mio tennis, ma è irrispettoso collegare le mie vittorie e le mie sconfitte a tutto questo". E da oggi in poi Badosa è intenzionata a proteggere la propria privacy (come del resto ha consigliato di fare Bertolucci a Sinner): "Quella è solo la nostra vita privata e vogliamo mantenere il nostro rapporto solo per noi stessi. Già prima non ci piaceva che la nostra relazione fosse troppo pubblica, adesso ci impegneremo ancor di più a tenere tutto per noi".

