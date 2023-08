QUANDO SCATTA ’STO VALZER DELLE PUNTE? – TRATTATIVE IN CORSO TRA JUVENTUS E CHELSEA PER LO SCAMBIO VLAHOVIC-LUKAKU (CON RICCO CONGUAGLIO PER I BIANCONERI) – OSIMHEN IN BILICO TRA UN RINNOVO DI CONTRATTO COMPLICATO E L'OFFERTA “INDECENTE” DELL’AL-HILAL: 150 MILIONI – L'INTER, “TRADITA” DA ROMELU, PROVA A CONSOLARSI CON SCAMACCA – MENTRE IL PASSAGGIO DI HARRY KANE DAL TOTTENHAM AL BAYERN MONACO…

Estratto dell'articolo di Andrea Melli per www.lastampa.it

romelu lukaku 3

[…] Giornata ricca, specie per quel che riguarda gli attaccanti. Su tutte le operazioni il possibile scambio tra Juventus e Chelsea che coinvolgerebbe Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic: la trattativa è ben impostata, ma non ancora definita. E dopo aver perso Lukaku, l’Inter ha individuato (tra i tanti nomi) ideale in Scamacca: nel pomeriggio i nerazzurri hanno formulato la prima offerta ufficiale al West Ham. Quindi occhi puntati anche su Napoli e Osimhen, per il quale il club saudito dell’Al-Hilal ha formulato una prima offerta “indecente”. […]

dusan vlahovic in partenza per san francisco

Romelu Lukaku

Dopo il “tradimento” all’Inter, il belga vuole solo e soltanto la Juventus. Giuntoli è volato in Inghilterra per cercare di dirimere la questione, e nelle ultime ore il Chelsea, che ha chiesto ufficialmente Vlahovic, avrebbe dato completa apertura alla partenza dell’ex nerazzurro. Resta da capire, in caso di riuscita della trattativa, quale sarà il conguaglio economico in favore della Juve.

Victor Osimhen

Rinnova o non rinnova è la domanda che si pongono tutti i tifosi azzurri. Per il nigeriano il Napoli ha presentato un’offerta di 7 milioni più bonus sino al 2027. Tra le questioni in “ballo” anche la clausola relativa al nigeriano, col club che la vorrebbe più alta e il calciatore che la gradirebbe intorno ai 110. Frattanto, dall’Arabia è rimbalzata la voce di un’offerta monstre da parte dell’Al-Hilal, 150 milioni, col Napoli che al momento avrebbe rispedito al mittente.

Gianluca Scamacca

victor osimhen

Accelerata decisa dell’Inter per l’attaccante del West Ham. La prima offerta nerazzurro al club inglese parla di 20/22 milioni per l’acquisizione a titolo definitivo dell’ex Sassuolo. Inter che si sarebbe portata in vantaggio rispetto alla Roma, che da settimane è sulle tracce di Scamacca, e formula che sarebbe piuttosto gradita al West Ham.

osimhen maschera

Certamente di più di quella messa sul piatto dei giallorossi, che hanno proposto il prestito con obbligo di riscatto condizionato alle presenze del calciatore e alla qualificazione alla Champions League 2024/2025.

Harry Kane

Fumata nera per il passaggio di Harry Kane al Bayern Monaco. Non è andato a buon fine l’incontro tra gli Spurs e il club bavarese: il Tottenham per lasciare partire la propria stella, il cui contratto scade a giugno 2024, vuole sui 100 milioni, mentre il Bayern non vorrebbe andare oltre gli 80.

Ante Rebic

gianluca scamacca west ham

Mancava solo l’ufficialità, giunta in giornata. Ante Rebic dopo quattro anni di Milan passa al Besiktas. «AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebic al Besiktas JK. Il Club ringrazia Ante e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali».

il gol annullato di harry kane 5 harry kane