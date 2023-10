12 ott 2023 18:39

QUANDO TORNERÀ IN CAMPO MATTEO BERRETTINI? RIENTRO RIMANDATO ANCORA UNA VOLTA PER IL TENNISTA ITALIANO, REDUCE DA UN INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA, CHE SI È A SORPRESA CANCELLATO DAL TORNEO DI STOCCOLMA – IL DIETROFRONT È LEGATO ALLA VOLONTÀ DI NON CORRERE ANCORA RISCHI: L'OBIETTIVO È FARSI MAGARI TROVARE PRONTI PER LA SFIDA DI COPPA DAVIS TRA ITALIA E OLANDA IN PROGRAMMA A FINE NOVEMBRE...