QUANTO JE RODE A RUDIGER – L’EX DIFENSORE DELLA ROMA SCAZZA CON UN FAN ALL’AEROPORTO DI FRANCOFORTE E GLI DA' DELLO “SPASTICO” E FINISCE NEI GUAI – IL TEDESCO SI È INFASTIDITO PERCHÉ IL SUPPORTER CONTINUAVA A CHIEDERGLI AUTOGRAFI E SI È INSOSPETTITO: “SEI UN VENDITORE”, ALLA RISPOSTA (“NON SAI CHI SONO IO”) RUDIGER SI È ALLONTANATO DICENDO: “HO MOLTA PAURA DI TE, CHE SPASTICO” – IL CENTRALE DEL REAL MADRID SI È SCUSATO PER FRASE INCRIMINATA...

ANTONIO RUDIGER

Estratto dell’articolo di Elmar Bergonzini per www.gazzetta.it

[…]Un video di un brutto battibecco fra Antonio Rüdiger e un tifoso tedesco all’aeroporto di Francoforte è stato postato su TikTok, creando scalpore. Tutto a causa di un termine, spiacevole, utilizzato dal difensore del Real Madrid, […] “Spastico”. […]

IL CASO

rudiger

Il tifoso in questione non si è accontentato di un autografo per giocatore, ma, a ogni calciatore, ne chiedeva diversi. Per questo Rüdiger si è insospettito e indispettito. “Non sei un tifoso, sei un venditore”, l’accusa rivolta dal difensore al suo interlocutore. “Che peccato che mi etichetti così, perché non sai chi sono”, la risposta del tifoso. A quel punto Rüdiger si è allontanato dicendo “sei veramente un bel tipo, ho molta paura di te”, lasciandosi poi scappare il commento “che spastico”.

RUDIGER

Il calciatore, che non sapeva di essere ripreso, si è poi spiegato alla Bild: “Faccio volentieri autografie e selfie con tifosi che sono rispettosi e che chiedono con educazione. A volte però si va oltre. In particolare quando si fanno filmati, per i quali non si chiede l’autorizzazione, lo percepisco come un atteggiamento cafone. Ero un po’ infastidito. Nonostante questo non avrei dovuto utilizzare quel termine, chiedo scusa”.

[…]