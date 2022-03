QUANTO PESERANNO GLI ERRORI ARBITRALI SULLA CORSA SCUDETTO? - IL "CORRIERE DELLO SPORT": "AL TORINO MANCA UN RIGORE CLAMOROSO, E NON CI SONO SCUSANTI. È LA TESTIMONIANZA DEL FALLIMENTO DELL’AIA, CHE HA QUESTO EPISODIO SULLA COSCIENZA" - IVAN JURIC E IL TORINO SU TUTTE LE FURIE PER IL MANCATO RIGORE: "È L'ENNESIMO EPISODIO CHE CI PENALIZZA, È COMPLETAMENTE INSPIEGABILE" - VIDEO

1. JURIC E IL TORINO FURIBONDI PER IL RIGORE NON DATO

il rigore mancato torino inter

Da www.gazzetta.it

Il rammarico è tanto dopo l'1-1 con l'Inter e Ivan Juric non lo nasconde: "Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, tra gol, occasioni, il rigore... Nel secondo abbiamo sofferto un po', poi ci sono state altre occasioni importanti ma non l'abbiamo chiusa e alla fine abbiamo preso gol come spesso accede quest'anno".

Ecco, il rigore. Quel fallo di Ranocchia su Belotti grida vendetta e Juric lo sa bene: "È l'ennesimo episodio che ci penalizza, ultimamente è successo spesso, ma questo è completamente inspiegabile. Era rigore netto e non si è capito perché non l'abbiano fischiato, non lo potranno mai spiegare neanche loro. Se a quel punto fossimo andati sul 2-0 sarebbe stato tutto diverso...".

il rigore mancato torino inter

LA GARA

Juric ha anche tirato una bottiglietta un attimo prima di subire il gol nerazzurro nel recupero: "Lì abbiamo fatto due errori: siamo ripartiti subito e non abbiamo saputo gestire la palla. L'abbiamo pagata cara". Quindi si sofferma sui singoli: "Pobega secondo trequartista? Ci mancava un giocatore che potesse legare le parti, per lui non è la posizione perfetta ma sta facendo bene. Continueremo con questa strada. Lukic? Ha trovato la sua posizione in campo e sta facendo un campionato importante. A livello tecnico in tanti hanno molti margini di crescita, ancora sbagliamo tanti passaggi, possessi, stop e dobbiamo migliorare".

il rigore mancato torino inter

Dallo studio di Dazn gli viene chiesto quanto sia distante questo Toro da squadre come Atalanta e Lazio? "Anni luce. Quest'anno è stato fatto un grandissimo lavoro, ma la sensazione di spreco mi rimane: in troppe partite abbiamo regalato punti agli ultimi minuti, dobbiamo imparare ad essere più furbi. Per un progetto a lungo termine c'è tanto da lavorare".

il rigore mancato torino inter

INTERVIENE LA SOCIETÀ

Prima del tecnico è intervenuto davanti alle telecamere Davide Vagnati, direttore tecnico granata, chiedendo "rispetto" e sottolineando che si tratta della "prima volta che dopo una gara parliamo come società".

Sul rigore dice: "È inaccettabile. Siamo di fronte a un dato oggettivo: ci sono stati due errori, uno in diretta dell'arbitro che non l'ha dato e l'altro del Var che non lo ha richiamato. Non mi capacito. Ho chiesto spiegazioni a Guida e lui mi ha detto: 'Se non mi hanno richiamato al Var vuol dire che la scelta era giusta'. Questo è un rigore che non si può non fischiare, poi Massa è anche un arbitro internazionale. Questa è una partita che avevamo vinto e invece...".

2. GUIDA E MASSA, DISASTRO AIA

Da www.corrieredellosport.it

il rigore mancato torino inter

ARBITRO: Guida 3,5

La colpa non è di Rocchi: ha mandato due internazionali, uno in campo (Guida, che era però al VAR in Inter-Udinese e il gol di braccio di Udogie) l’altro al VAR (Massa, l’arbitro coinvolto nel secondo filone dello scandalo-rimborsi, lui punito con un mese e mezzo di stop e poi promosso a gennaio Élite dell’Uefa). Ma quello che hanno combinato, uno in campo, l’altro (peggio) davanti alle immagini mai come stavolta pesanti come pietre, è qualcosa difficile da spiegare.

il rigore mancato torino inter

Al Torino manca un rigore clamoroso, e non ci sono scusanti né per non averlo visto in campo (Guida dice pallone, aprendo un portone grosso così alla eventuale OFR), né soprattutto per non averlo rilevato al VAR. Dicevamo di Rocchi: furibondo è un eufemismo... Della non punibilità dell’offside di Belotti sul gol di Bremer e della conduzione tecnico-disciplinare schizofrenica, basta l’accenno. Il resto è la testimonianza del fallimento dell’AIA, che ha anche questo sulla coscienza.

EVIDENTE

il rigore mancato torino inter

Ranocchia colpisce con la sinistra il destro di Belotti, rigore chiaro ed evidente. Guida si avvicina e indica il pallone, il tocco c’è ma: a) dopo aver commesso il fallo; b) il pallone resta esattamente dov’è. Segue confronto con Lissone, dove Massa ha scelto di non intervenire, inspiegabilmente. Rocchi lo disse: se l’arbitro vede male, se la sua valutazione è sbagliata, il VAR deve intervenire.

VAR: MASSA 3

Il più grosso errore da quando esiste il VAR porterà il suo nome, bella soddisfazione.

