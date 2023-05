QUANTO ROSICA LAPO ELKANN PER LO SCUDETTO DEL NAPOLI – NEI SUOI TWEET, SCRITTI IN UN ITALIANO CLAUDICANTE, IL NIPOTE DELL’AVVOCATO DICE: “CONTANO I FATTI, NOI 38 SCUDETTI, LORO 3”. MA SI "SCORDA" DI TOGLIERE I DUE REVOCATI PER LO SCANDALO CALCIOPOLI - IL MESSAGGIO È LA REPLICA ALLE ACCUSE DEL PRESIDENTE DEL NAPOLI AURELIO DE LAURENTIIS, CHE HA DETTO: “SENZA LE IRREGOLARITÀ AVREMMO VINTO PIÙ SCUDETTI”. IL NAPOLI, DAL 2012 IN POI, HA COLLEZIONATO 4 SECONDI POSTI DIETRO ALLA JUVE...

Lasciali parlare ? contano i fatti 38 scudetti ??loro 3 . ? — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 2, 2023

Estratto dell’articolo di Leonardo Iannacci per “Libero quotidiano”

ANDREA AGNELLI LAPO ELKANN MEME JUVENTUS

Non c’è totale serenità sul terzo scudetto del Napoli. E non per colpa dei giocatori di Spalletti ma delle continue polemichette che continuano ad attanagliare la vigilia dell’estasi con il presidente De Laurentiis, ovvero l’indubbio regista dell’operazione tricolore, che si diverte a fomentare discussioni, polemiche e attriti vari.

Nel mirino la Juventus, rivale storica e mai dimenticata da ADL che si toglie sassolini e sassoloni dalle scarpe. «Senza le irregolarità avremmo vinto più scudetti, il nostro ciclo era iniziato da tempo», ha detto l’altro giorno con chiaro riferimento ai guai giudiziari nei quali è incappata la gestione del club bianconero e ai pesanti risvolti penali che tutti noi conosciamo.

Come dire: se la Juve non avesse fatto quello che ha fatto, i quattro secondi posti ottenuti dal 2012 dal Napoli sarebbero stati quattro scudetti, con buona pace di chi considerava il Napoli un’eterna seconda. Il presidente De Laurentiis ha fatto questa uscita parlando di «scudetto dell’onestà».

lapo elkann

Di ieri la replica, stizzita, di quello che è diventato il primo ultrà della Juventus (e della Ferrari visto che non finisce mai di mettere becco anche sulle vicende di Maranello). Stiamo parlando, ovviamente, di Lapo Elkann che si sente sempre in diritto di bacchettare chi bacchetta.

Su Twitter ha vergato con un italiano decisamente sgangherato: «Concentriamoci su di noi e non su di loro ricordatevi tutti che la vita è un ciclo, in questo momento per noi non è uno dei migliori ma sono certo che se ciò che viene detto che hanno fatto pagheranno ma non è il nostro problema concentriamoci su ricostruire la Nostra Juventus che è la Nostra Priorità». A un tifoso bianconero che chiedeva conto del silenzio della società torinese in merito, il più giovane dei fratelli Elkann ha risposto così: «Lasciali parlare. Contano i fatti, 38 scudetti, loro 3». […]

ARTICOLI CORRELATI

lapo elkann aurelio de laurentiis aurelio de laurentiis AURELIO DE LAURENTIIS napoli si prepara alla festa scudetto napoli campione d'italia - vignetta di macondo napoli si prepara alla festa scudetto aurelio de laurentiis aurelio de laurentiis napoli espanyol 1 lapo elkann tweet