“GUARDIAMO IL CIELO CON PAURA, SENTIAMO GLI AEREI MENTRE GIOCHIAMO. MA NON LASCIO L’UCRAINA” – MIRCEA LUCESCU, EX TECNICO DEL BRESCIA E DELL’INTER, CONTINUA AD ALLENARE LA DINAMO KIEV SOTTO LE BOMBE E RACCONTA: “HO FORTI DOLORI ALLA SCHIENA ANCHE DOVUTI ALLE TANTE ORE CHE PASSIAMO IN PULLMAN PER I TRASFERIMENTO. NON POSSO TRADIRE QUESTI RAGAZZI. MI VOLEVA IL FENERBAHCE, MA HO DETTO NO” - DE ZERBI INVECE HA LASCIATO LO SHAKHTAR DONETSK: “LUI È GIOVANE E…”