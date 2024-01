QUANTO E’ CONCRETA L’IPOTESI NAPOLI PER MOURINHO? IL PORTOGHESE PRENDE 7 MILIONI DI EURO DI INGAGGIO E DE LAURENTIIS NON E’ DISPOSTO A SVENARSI. SE IL CLUB DI AURELIONE NON DOVESSE ARRIVARE QUARTO, POTREBBE PENSARE DI RIDIMENSIONARE IL PROGETTO. DE LAURENTIIS E' LEGATO AL GIOCO ARMONIOSO E VINCENTE DI SARRI E SPALLETTI MENTRE MOURINHO È UN PRATICO, NON UN ESTETA. PERÒ, COME POCHI, SA ENTRARE NEL CUORE E NELLA TESTA DI CITTÀ E GIOCATORI…

Da ilnapolista.it

AURELIO DE LAURENTIIS

Mourinho al Napoli appare più come una grande suggestione mediatica piuttosto che un reale progetto sportivo futuro, per diversi motivi. Intanto, il fattore economico: se il Napoli non dovesse centrare il quarto posto, potrebbe valutare di ridimensionare il suo progetto e Mou non è certo tecnico da prendere quando c’è un ridimensionamento in atto. L’aspetto economico non è trascurabile di questi tempi e José è da sempre uno dei tecnici più pagati del calcio.

E mettiamoci pure l’aspetto tecnico: De Laurentiis è sempre stato orgoglioso della bellezza del suo Napoli, del gioco armonioso e vincente. Quello di Sarri e Spalletti è stato di un livello talmente alto da far crescere il desiderio del presidente di andare sempre avanti col 4-3-3, cosa che ha inciso anche negli “errori” (per sua stessa ammissione) di questa stagione. Mou è un pratico, non un esteta. Però, come pochi, sa entrare nel cuore e nella testa di città e giocatori. De Laurentiis lo sa e se davvero Mendes dovesse proporgli la candidatura di Mourinho, è questo il punto centrale da dover valutare.

Mourinho incontrerà in settimana De Laurentiis (il Times).

Ecco cosa scrive l’autorevole quotidiano britannico Times.

José Mourinho punta a un ritorno immediato dopo il suo licenziamento a sorpresa dalla Roma e aspetta di incontrare il Napoli già questa settimana.

