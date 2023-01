DA QUANTO TEMPO ERA IN BALLO L’AFFARE RONALDO? – L’ESTATE SCORSA, L’AL-NASSR (NUOVA SQUADRA DELL’ATTACCANTE PORTOGHESE) HA CHIESTO A MASHARIPOV, GIOCATORE CHE VESTIVA LA MAGLIA NUMERO 7, DI LASCIARE IL SUO NUMERO – I CONTATTI TRA IL CLUB E RONALDO SONO AVVENUTI DURANTE IL MONDIALE IN QATAR MA PROBABILMENTE I SAUDITI GIÀ PROGETTAVANO DI ACQUISTARE RONALDO (IMMAGINANDO CHE AVREBBE PRETESO IL "SUO" NUMERO)

L’Al-Nassr Football Club è il club più importante del campionato saudita. E da qualche giorno il nome della società calcistica di Riad, fondata nel 1955, è noto nel mondo intero come nuova squadra di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese vestirà ovviamente la maglia numero 7, che lo ha accompagnato per gran parte della sua carriera. Leggenda vuole che sia stato sir Alex Ferguson a volere che Ronaldo prendesse quel numero. Era il 2003. Ferguson, incantato dal portoghese durante un’amichevole disputata contro lo Sporting Lisbona, convinse lo United a portare il calciatore in Inghilterra e ad affidargli la maglia numero 7, che era stata di Best, Cantona e Beckham.

Nell’Al Nassr fino alla stagione scorsa, la maglia numero 7 apparteneva all’uzbeko Jaloliddin Masharipov, acquistato nel 2021. Poi il numero gli è stato misteriosamente tolto. Ecco perché c’è chi pensa che l’arrivo di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr fosse un affare già concertato e definito da mesi. In molti danno anche per scontato che non ci sia più spazio per Mashripov in Arabia Saudita. E infatti l’uzbeko è stato subito messo sul mercato.

In verità, all’uzbeko era stato chiesto di rinunciare al numero già l’estate scorsa, quindi molto prima dei contatti fra l’Al Nassr e Ronaldo avvenuti in Qatar durante il Mondiale. Si tratta forse di un segno rivelatore? Il club saudita aveva già in programma di prendere CR7? In Inghilterra sono tutti convinti che esistesse già un piano a lungo termine dell’Al Nassr per far far spazio a Ronaldo.

Il presidente del club Musalli Al Muammar ha inizialmente smentito questa ricostruzione. Su SSC Sports, Al Muammar ha spiegato a Jaloliddin Masharipov è stato chiesto di cambiare numero di maglia la scorsa estate perché si pensava di cederlo in Egitto l’estate scorsa.

“Gli togliemmo il 7 perché inizialmente tutto era sistemato”, ha spiegato il presidente saudita, “ma alla fine Masharipov ha chiesto di restare. A quel punto la sua maglia numero 7 era già stata presa da un altro giocatore. Ecco perché Masharipov usa ora un nuovo numero. Nessun problema: ha preso la maglia numero 77”.

Ora pare che il povero Masharipov debba andare, scaricato dal club. L’uzbeko si prepara dunque a lasciare la squadra. Il motivo? Secondo le regole del campionato saudita, qualsiasi club può utilizzare solo un massimo di sette giocatori stranieri in una partita. Tuttavia, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr ci sono già nove extracomunitari. Di conseguenza, Masharipov dovrà trovarsi un’altra squadra. Quelli che resteranno sicuramente saranno Vincent Aboubakar, Pity Martínez, Ghislain Konan, Talisca e Ospina.

