QUARANTENA “BLUES” – IL TALENTINO DEL CHELSEA HUDSON-ODOI ARRESTATO E POI RILASCIATO: UNA MODELLA LO ACCUSA DI STUPRO – IL CALCIATORE DEI 'BLUES', POSITIVO AL COVID A MARZO, VIOLA IL LOCKDOWN, INVITA UNA MODELLA DICENDOLE DI PRESENTARSI CON UNA LINGERIE SEXY. I DUE LITIGANO, LEI SI SENTE MALE E…

Da gazzetta.it

hudson odoi 1111

Il giovane talento del Chelsea, Callum Hudson-Odoi, è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica, dopo una vicenda ancora misteriosa, nel quale però è coinvolta una donna. Secondo quanto ricostruito dal Daily Mail, il calciatore avrebbe invitato a casa sua una modella, nonostante in Gran Bretagna sia ancora in vigore il lockdown per il coronavirus e lo stesso Hudson Odoi fosse risultato positivo al tampone a marzo, guarendo poi. Verso le 4 del mattino, la polizia è arrivata nell'appartamento dell'uomo, attirata da un litigio della coppia. La donna avrebbe riferito di "non stare bene" ed è stata portata via in ambulanza, mentre Hudson Odoi è stato portato in caserma in manette.

hudson odoi

Il calciatore del Chelsea avrebbe conosciuto la donna online e l'avrebbe invitata a casa, dicendole di presentarsi con una lingerie sexy. I vicini di casa di Hudson Odoi avrebbero riferito che la modella è "molto attraente" e di essere poi stati svegliati dal trambusto all'arrivo della polizia. Il Chelsea al momento non ha rilasciato commenti sulla vicenda. Hudson Odoi avrebbe dovuto presentarsi stamattina alla ripresa degli allenamenti, dopo che il governo ha dato il via libera alla ripartenza della Premier League a giugno.

hudson odoi 9 hudson odoi 8 hudson odoi 99