6 lug 2023 15:31

QUEL PROVOLONE DI TSITSIPAS RACCONTA COME E’ INIZIATA LA LOVE STORY CON LA COLLEGA PAULA BADOSA – LA TENNISTA SPAGNOLA RIVELA UN SOGNO PREMONITORE E UN PO’ PICCANTINO: “ERO INFORTUNATA IN AUSTRALIA E HO VISTO LA SUA FINALE CONTRO DJOKOVIC. DOPO È STATO SORPRENDENTE PERCHÉ IO NON SOGNO MAI I TENNISTI, MA QUELLA NOTTE HO SOGNATO LUI. STAVAMO VIVENDO UN MOMENTO MOLTO ROMANTICO, MA NON HO INTENZIONE DI SPIEGARLO…”