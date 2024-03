QUEL "TORO" DA MONTA DI CHRIS HORNER SPACCA IN DUE LA RED BULL – IL PADRE DI MAX VERSTAPPEN, JOS, LANCIA UNA BOMBA CONTRO IL TEAM PRINCIPAL DELLA SCUDERIA, SCAGIONATO DALLE ACCUSE DI MOLESTIE NEI CONFRONTI DI UNA DIPENDENTE: “SE HORNER RESTA AL SUO POSTO LA RED BULL ESPLODERÀ. STA FACENDO LA VITTIMA, QUANDO È LUI A CAUSARE I PROBLEMI" – I DUE HANNO AVUTO UN’ACCESA DISCUSSIONE SABATO, NEL PADDOCK, PRIMA DEL GP DEL BAHARAIN – IL PADRE DEL PILOTA OLANDESE MINACCIA DI PORTARE IL FIGLIO IN MERCEDES...

Max e Jos Verstappen

"Non può continuare così. La situazione non è buona per la squadra e sta allontanando le persone. Se Christian Horner rimane al suo posto le tensioni rischiano di esplodere e di mandare la squadra in pezzi. Non può andare avanti così com'è... Sta facendo la vittima, quando è lui a causare i problemi". Ha un retrogusto amarissimo la doppietta Red Bull nel Gran Premio del Bahrain.

A riaccendere la miccia al termine di un weekend di successo ma travagliatissimo per i Tori è stato Jos Verstappen, papà del tre volte campione Max che ci è andato giù pesante (parlando con i media inglesi) sulla guerra di potere in atto nel team di Milton Keynes.

geri halliwell e christian horner in bahrain 13

Ipotizzando un futuro fosco per Red Bull e (per ora molto velatamente) lasciando intendere sviluppi clamorosi se il cinquantenne Team Principal e CEO di Re Bull Racing (al momento scagionato dai vertici RB in relazione alle accuse di comportamento inappropriato) rimanesse in sella. Non lo dice espressamente, ma la conclusione logica del ragionamento di Verstappen Sr. è proprio questa: l'uscita di scena di Horner.

In una conversazione con il "Daily Mail" l'ex pilota di Formula Uno (cinquantadue anni lunedì 4 marzo) nega anche di essere lui l'autore dell'Hornerleaks che ha scosso il paddock di Sakhir ventiquattro ore dopo lo scagionamento di Christian dalle accuse di comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente Red Bull. "Non avrebbe senso. Perché farei una cosa del genere quando Max sta vincendo tutto con la Red Bull?" […]

