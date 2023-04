QUELL’INSOLITO TRANS TRANS – NEGLI STATI UNITI LA CAMERA APPROVA UNA LEGGE CHE IMPEDISCE ALLE ATLETE TRANSGENDER DI FAR PARTE DI SQUADRE SPORTIVE FEMMINILI E PARTECIPARE A COMPETIZIONI SPORTIVE A SCUOLA - LA LEGGE, SOSTENUTA DAI REPUBBLICANI, NON HA ALCUNA POSSIBILITÀ DI PASSARE AL SENATO, CONTROLLATO DAI DEMOCRATICI, O DI ESSERE FIRMATA DAL PRESIDENTE BIDEN…

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

CECE TELFER

Giovedì i repubblicani della Camera hanno approvato una legge che impedirebbe alle donne e alle ragazze transgender di partecipare ai programmi sportivi destinati alle donne, l'ultimo sforzo di una spinta a livello nazionale da parte dei conservatori per limitare i diritti dei transgender, che fanno delle questioni culturali un punto centrale del loro messaggio politico. Scrive il NYT.

La proposta di legge, approvata con un voto di 219 a 203, è stato l'ultimo tentativo dei repubblicani della Camera di affrontare una questione sociale molto sentita, che ha radunato la loro base ed è stata sostenuta a livello statale dai legislatori repubblicani.

La legge non ha alcuna possibilità di passare al Senato, controllato dai Democratici, o di essere firmata dal Presidente Biden. In una dichiarazione sulla politica dell'amministrazione, la Casa Bianca ha affermato che Biden porrà il veto se dovesse arrivare sulla sua scrivania. Un divieto nazionale che non tenga conto della competitività o del livello di istruzione "prende di mira le persone per quello che sono e quindi è discriminatorio", ha dichiarato la Casa Bianca.

CECE TELFER 4

Nel discutere la legge, i repubblicani hanno cercato di presentarsi come il partito del buon senso che combatte contro l'agenda estrema della sinistra.

"Siamo in una battaglia per la sopravvivenza stessa degli sport femminili", ha dichiarato il rappresentante Aaron Bean, repubblicano della Florida, aggiungendo: "Non tutti hanno perso la testa".

Il rappresentante John W. Rose, repubblicano del Tennessee, ha detto che la questione è semplice. "I maschi biologici devono competere contro i maschi biologici e le femmine biologiche devono competere contro le femmine biologiche", ha detto. "La maggior parte dei cittadini del Tennessee lo considera di buon senso".

Ma i democratici hanno liquidato la proposta di legge come "odiosa" e "insidiosa", parte di un programma educativo "radicale" che i repubblicani hanno portato avanti nei loro primi mesi di maggioranza.

JOE BIDEN

Il mese scorso, i repubblicani della Camera hanno approvato una legge che impone alle scuole di rendere pubblici i cataloghi delle biblioteche e i programmi di studio e di richiedere il consenso dei genitori prima di accogliere la richiesta di uno studente di cambiare i propri pronomi di identificazione di genere.

I democratici hanno sostenuto che la legislazione che impedisce alle donne transgender di partecipare agli sport femminili contribuisce ad alimentare una campagna di odio contro i bambini transgender, una popolazione vulnerabile con alti tassi di bullismo, depressione, ansia e tentativi di suicidio.

Hanno inoltre criticato i repubblicani per aver sfruttato alcuni esempi di sport d'élite di maschi biologici che gareggiano contro le donne e le battono - esempi che, secondo loro, hanno poco a che fare con gli studenti delle scuole elementari e medie che vogliono semplicemente essere inclusi nelle attività scolastiche.

joe biden

"Queste proposte di legge dicono ad alcuni dei bambini più vulnerabili del nostro Paese che non appartengono al loro mondo", ha dichiarato la rappresentante Pramila Jayapal, democratica di Washington, la cui figlia è transgender. "Non usate i nostri bambini come un sacco da boxe e non metteteli in pericolo".

I democratici hanno anche sostenuto che l'applicazione di tale legge richiederebbe esami invasivi per determinare se uno studente è biologicamente maschio o femmina. "Come si fa a verificare l'anatomia riproduttiva di una ragazza?". ha detto la signora Jayapal. "Se vostra figlia non ha un aspetto abbastanza femminile, è soggetta a esami? È assolutamente assurdo".

Negli Stati Uniti circa 1,3 milioni di adulti e 300.000 bambini si identificano come transgender.

"Riconoscendo che siamo tutti figli di Dio, mi oppongo a questa legislazione", ha dichiarato la rappresentante Nancy Pelosi, democratica della California, "perché i bambini trans sono tutti figli di Dio, appartengono agli sport, alle scuole, ai libri, alle famiglie e alle squadre".

Ha aggiunto: "I bambini trans ascoltano e sentono quello che diciamo, e non vogliamo fare loro del male, per qualsiasi scopo, in quest'Aula".

camera usa atlete transgender

La Pelosi ha detto che la proposta di legge è un "insulto" agli obiettivi di equità e inclusione voluti dai legislatori che nel 1972 hanno approvato la storica legge del Titolo IX, che ha dato alle giovani donne le stesse opportunità atletiche delle loro controparti maschili nelle scuole.

La proposta di legge della Camera non impedisce del tutto alle donne transgender di partecipare agli sport femminili. Include l'avvertenza che gli atleti transgender potrebbero allenarsi o praticare con una squadra di atletica femminile "a condizione che nessuna donna venga privata di un posto in una squadra o in uno sport" o dell'opportunità di ottenere una borsa di studio o altri benefici.

La rappresentante Nancy Mace, repubblicana della Carolina del Sud, ha proposto un emendamento al disegno di legge per studiare gli effetti psicologici sulle ragazze che deriverebbero dal permettere agli uomini biologici di competere negli sport femminili.

"Questo non è contro la comunità L.G.B.T.Q.", ha detto. "Oggi siamo a favore delle donne".