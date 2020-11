QUELLO CHE NON UCCIDE, TI RENDE PIU’ FORTE! MIKE TYSON TORNA SUL RING DOPO 15 ANNI: SFIDERÀ ROY JONES JR IL 28 NOVEMBRE – IL 54ENNE IRON MIKE HA PASSATO GLI ULTIMI MESI AD ALLENARSI E ORA SFOGGIA UN FISICO BESTIALE. “MI SENTO MEGLIO DI QUANTO MI SIA MAI SENTITO IN VITA MIA. DIO È STATO MISERICORDIOSO. ANDRÒ AVANTI, STO BENE” - LA PREOCCUPAZIONE DI ROY JONES JR… - VIDEO

Salvatore Riggio per corriere.it

TYSON

È tutto pronto per il ritorno sul ring di Mike Tyson a 15 anni dal suo ritiro dal professionismo (ultimo match nel 2005, quello perso contro l’irlandese McBride). Come è ormai noto, sarà un incontro di boxe a scopo benefico contro Roy Jones Junior, pluricampione del mondo in diverse categorie di peso tra gli anni 90 e il 2000. Anche se sono tanti i fan sui social a chiedersi quando sarà in programma il terzo atto contro il suo rivale di sempre, Evander Holyfield.

In attesa che questo sogno si esaudisca, Iron Mike tornerà sul ring il 28 novembre, all’età di 54 anni, dopo essersi allenato praticamente ogni giorno ed essersi anche tolto lo sfizio di aver lottato contro uno squalo. Sul profilo Instagram di Tyson sono state pubblicate le prime immagini dell’ex campione del mondo dei pesi massimi: ed è più in forma che mai.

TYSON

Si tratta di foto in bianco e nero sul ring con tanto di guantoni e pantaloncini neri. Sembra il passato, è invece il presente. «Mi sento meglio di quanto mi sia mai sentito in vita mia. Dio è stato misericordioso con me amico. Andrò avanti, sto bene», aveva detto. E le immagini confermano le parole dell’ormai ex pugile.

TYSON 9

Da parte sua, Roy Jones Junior si è detto un po’ preoccupato per questa esibizione, che si terrà a Los Angeles: «Andy Foster (l’organizzatore dell’evento, ndr) non può controllare Mike quando salirà sul ring. Dovrò difendermi come se fossi in un vero incontro». Vedremo se sarà così.

mike tyson evander holyfield mike tyson mike tyson morde l orecchio di evander holyfield

TYSON evander holyfield mike tyson mike tyson 4 mike tyson 5 mike tyson 4 mike tyson mike tyson 3 mike tyson 2 mike tyson 1 mike tyson trump, mike tyson e fred trump mike tyson e donald trump 3 mike tyson e donald trump 1 mike tyson tyson holyfield 8 jamie foxx tyson mike tyson tyson tigre tyson tigre mike tyson con la seconda moglie monica turner mike tyson 1 mike tyson 2 TYSON