7 ott 2024 19:35

QUELLO SVALVOLONE DI KYRGIOS CONTINUA LA SUA BATTAGLIA CONTRO JANNIK SINNER: “PERCHÉ STA GIOCANDO?”. IL TENNISTA AUSTRALIANO, EX DELL’ATTUALE COMPAGNA DEL NUMERO 1 DEL MONDO ANNA KALINSKAYA, VORREBBE L’AZZURRO FUORI DAL CIRCUITO IN ATTESA DELLA SENTENZA DEL TAS SUL CASO DOPING - KYRGIOS, CHE HA ANNUNCIATO IL RITORNO IN CAMPO NEL 2025, HA INIZIATO LA SUA CROCIATA CONTRO SINNER DA...