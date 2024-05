QUEST' ANNO DJOKOVIC HA PRESO SOLO MAZZATE A ROMA: DOPO LA BOTTIGLIATA IN TESTA, NOLE PERDE 6-2 6-3 CONTRO IL CILENO ALEJANDRO TABILO E VIENE ELIMINATO AL TERZO TURNO DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA – IL 2024 SI CONFERMA UN ANNUS HORRIBILIS PER IL SERBO, CHE DEVE RIMANDARE ANCORA L’APPUNTAMENTO CON IL PRIMO TITOLO (MA ANCHE LA PRIMA FINALE) DELL’ANNO…

Estratto dell’articolo di Francesco Sessa per www.gazzetta.it

novak djokovic

Gli Internazionali d’Italia perdono il numero 1 al mondo. Clamoroso al Foro Italico. Novak Djokovic si ferma al terzo turno contro Alejandro Tabilo, numero 32 del mondo, in un match scivolato via troppo in fretta per non creare qualche sospetto sulle condizioni del serbo: 6-2 6-3 in poco più di un’ora in favore del giocatore cileno (nato in Canada), mancino insidioso sulla terra battuta bravo soprattutto ad approfittare della giornata no di The Djoker, che deve dunque rimandare ancora l’appuntamento con il primo titolo di questo anomalo 2024.

novak djokovic

SCONFITTA SHOCK

Dopo l’omaggio del pubblico del Foro Italico a Rafael Nadal nella giornata di sabato, domenica è toccato a Djokovic lasciare gli Internazionali d’Italia. La bellezza di 16 titoli (10 dello spagnolo, sei del serbo) che scappano via dalla capitale nel giro di poche ore: se la sconfitta di Rafa contro Hubi Hurkacz era da mettere in conto, quella di Nole è un’assoluta sorpresa. La sensazione era che Djokovic fosse il principale candidato alla vittoria del titolo, ma evidentemente il numero 1 della classifica - reduce dall'incidente con la borraccia in testa dopo il successo con Corentin Moutet -

