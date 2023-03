13 mar 2023 12:46

QUEST'ANNO IL "CLASICO" SI GIOCA IN TRIBUNALE - REAL MADRID SI COSTITUISCE PARTE LESA NEL PROCESSO AL BARCELLONA PER CORRUZIONE, FALSO IN SCRITTURE CONTABILI E PAGAMENTI NON AUTORIZZATI ATTRAVERSO UN’ALTRA SOCIETÀ - I BLAUGRANA AVREBBERO VERSATO CIRCA 7,3 MILIONI DI EURO ALLA SOCIETÀ DELL’EX VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ARBITRALE SPAGNOLA - IL BARCA RISCHIA LA RETROCESSIONE IN "SEGUNDA DIVISION"