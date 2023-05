QUESTIONE DI ILING! COLPO GROSSO DELLA JUVE IN CASA DELL'ATALANTA: CON LE RETI DI ILING E VLAHOVIC ALLEGRI SCAVALCA LA LAZIO E AGGUANTA IL SECONDO POSTO – LA DEA COLPISCE DUE PALI - GLI ULTRÀ DELL'ATALANTA E I CORI RAZZISTI (“ZINGARO DI MERDA”) CONTRO VLAHOVIC: DOVERI SOSPENDE IL MATCH PER CIRCA UN MINUTO. DOPO LA RETE DEL CENTRAVANTI SERBO RIPARTONO I CORI. A QUANDO LA CHIUSURA DELLA CURVA DELL’ATALANTA?

Da gazzetta.it

iling atalanta juventus

Un altro episodio di razzismo in Serie A. Questa volta al centro dei cori offensivi c'è Dusan Vlahovic, centravanti serbo della Juventus, impegnata nell'anticipo delle 12.30 in casa dell'Atalanta. Nel primo minuto di recupero l'arbitro Doveri ha sospeso per qualche istante la partita quando dalla curva degli ultras della Dea sono partiti gli insulti al centravanti bianconero.

Lo speaker ha poi effettuato l'annuncio previsto dal regolamento agli altoparlanti dello stadio per fermare gli insulti. Dopo un minuto circa il match è ripreso. Dusan si è preso la rivincita con il gol del 2-0 all'ultimo secondo del recupero. A quel punto sono ripresi i cori della curva, col serbo che con le braccia faceva segno di continuare ai tifosi... Un gesto che è costato il giallo al bianconero.

vlahovic atalanta juventus

I PRECEDENTI— Vlahovic era già stato al centro di un episodio simile in Coppa Italia quando la Juve ha giocato a Firenze.Il Franchi aveva infatti riservato un'accoglienza al veleno per il loro ex attaccante: "Sei uno zingaro, sei uno zingaro…". Identico trattamento contro l'Inter a San Siro lo scorso novembre.