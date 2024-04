QUESTO MATRIMONIO FA KAKÀ! CAROLINE CELICO, EX MOGLIE DELL'ATTACCANTE BRASILIANO, RACCONTA LE RAGIONI DIETRO AL DIVORZIO: “NESSUN TRADIMENTO, NON ERO FELICE, MANCAVA QUALCOSA. LUI ERA TROPPO PERFETTO PER ME” (COME STRONZATA SE LA GIOCA CON "TI LASCIO PERCHE' TI AMO TROPPO") – LA RISPOSTA DI KAKA’: “UN CRISTIANO NON SI SPOSA PER DIVORZIARE, CI HO MESSO UN PO’ AD ACCETTARLO. DOPO LA ROTTURA SONO RIMASTO SINGLE PER UN ANNO” - POI IL BRASILIANO HA TROVATO UNA NUOVA COMPAGNA E…

Guendalina Galdi per corriere.it - Estratti

«Un cristiano non si sposa per divorziare». È così che Kakà ha provato a sintetizzare il suo stato d’animo quando, nel 2015, sua moglie gli disse che voleva mettere la parola fine al loro matrimonio. La fede da un lato, un amore esaurito dall’altro perché per lei, Caroline Celico, compagna da sempre dell’attaccante brasiliano, «il problema era che fosse troppo perfetto per me».

Stupore e dispiacere insieme, perché l’ex numero 22 del Milan si è dovuto arrendere a questa etichetta di marito (troppo) perfetto che ha portato alla rottura definitiva dopo quasi dieci anni di matrimonio e due figli, Luca e Isabella. «Kakà non mi ha mai tradito — ha poi aggiunto —. Mi ha trattato bene e mi ha dato una famiglia meravigliosa, ma non ero felice. Mancava qualcosa».

A questa ricostruzione di Caroline ha replicato ora lo stesso Kakà: «Nel 2015 mia moglie ha deciso che non voleva più stare con me. Disse: “Non sono felice e attribuisco la mia infelicità al matrimonio”. Io vivevo negli Stati Uniti e lei mi ha chiesto di tornare in Brasile».

Kakà ha fatto di tutto pur di non rompere il sacramento e non finire davanti agli avvocati, ha provato a recuperare il rapporto ma questo ulteriore slancio da marito troppo perfetto non ha fatto cambiare idea a quella che nel giro di qualche settimana è diventata la sua ex moglie.

«Ho anche letto un libro intitolato ‘Prova de Fogo’, che è fantastico e lo consiglio a chiunque abbia problemi coniugali. Ho fatto tutto il possibile per evitare il divorzio, perché è in quel momento che nasce il conflitto del cristiano. Dopo sono rimasto single per un anno, cercando di assimilare la situazione e affrontandola come cristiano appunto, parlando con i pastori. Perché la Bibbia dice di non farlo e invece io ero lì a divorziare».

(..) Ma subito dopo anche come marito di Carolina Batista. Perché due anni dopo il divorzio ha trovato un’altra compagna che è diventata la sua seconda moglie nel 2019 e dalla quale ha avuto altre due figlie, Esther e Sarah. Ancora papà e di nuovo marito. Perfetto (ma stavolta non troppo) per la sua Carolina.

