La marcia d'avvicinamento ai Mondiali in Qatar non è sicuramente delle più tranquille per il Camerun. La nazionale africana inserita nel girone G con Serbia, Brasile e Svizzera, deve fare i conti con una serie di polemiche per le convocazioni del commissario tecnico Rigobert Song. Non mancano allusioni molto pesanti, sulle scelte dell'ex calciatore, che sarebbero a dir poco pilotate da una grande gloria del Camerun e del calcio, ovvero Samuel Eto'o.

Alcune situazioni hanno fatto molto rumore. In primis l'esclusione del difensore del Gent Michael Ngadeu, senatore e baluardo del gruppo che pochi giorni fa si era detto pronto a morire in campo per il suo Paese in Qatar, certo della chiamata di Song. E invece ecco il colpo di scena, con il taglio da parte del Ct. Quest'ultimo poi ha ulteriormente sollevato discussioni, con la conferenza stampa in cui ha annunciato i convocati. Gli errori nella pronuncia dei nomi dei giocatori hanno spinto in molti a pensare che non conoscesse nemmeno i selezionati.

Se l'agente di Michael Ngadeu ha definito Rigobert Song un "burattino" del presidente della Federcalcio del Camerun Samuel Eto'o, c'è chi si è spinto addirittura oltre. Si tratta infatti di un'ex calciatore dei "leoni indomabili", ex compagno di squadra di Eto'o in nazionale. Idrissou Mohamadou non ha usato filtri per commentare le convocazioni, alludendo all'ingerenza pesantissima dell'attuale numero uno del calcio camerunense sulle scelte di Song.

Il classe 1980 che ha vissuto una buona parte della carriera professionistica in Germania ha commentato così inizialmente le convocazioni: "La lista è ufficiale, avete mai visto un allenatore che non sa leggere i nomi dei suoi calciatori? Impossibile, non è camerunense (ironico, ndr)". A suo dire la lista dei calciatori sarebbe arrivata a Song solo un secondo tempo. A stilarla infatti secondo Mohamadou non sarebbe stato il commissario tecnico, per una situazione che a suo dire farebbe il paio, con quelle del passato. Per questo Ngadeu sarebbe solo l'ultimo caso di una lunga serie, con buona pace del suo "rendimento decisivo per la qualificazione ai Mondiali".

Idrissou Mohamadou ha piazzato così un affondo pesantissimo, tirando in ballo Samuel Eto'o: "Lo sappiamo già: è ‘papà' Eto'o non è Rigobert. – riporta Actucamerun – Rigobert ha letto anche i nomi dei suoi giocatori, non sapeva. Hai sostituito Ngadeu con Nkoulou, perché la moglie di Nkoulou (l'ex Torino, ndr) è cugina di Samuel Eto'o". Un'accusa pesantissima, che getta una luce oscura sul percorso d'avvicinamento al Qatar del Camerun, che dovrà necessariamente isolarsi e pensare solo al campo.

