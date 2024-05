QUOQUE ETO'O! - CHE SCAZZO TRA SAMUEL ETO'O, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE CALCISTICA DEL CAMERUN ACCUSATO DI CORRUZIONE, E IL CT DELLA NAZIONALE MARC BRYS, NOMINATO DIRETTAMENTE DAL MINISTERO DELLO SPORT - DURANTE IL PRIMO INCONTRO TRA I DUE, L'EX ATTACCANTE DI BARCELLONA E INTER HA CACCIATO IL FUNZIONARIO DEL MINISTERO CHE VOLEVA PARTECIPARE AL COLLOQUIO E POI SI E' SCAGLIATO CONTRO L'ALLENATORE: "NON MI PARLI COSÌ. BASTA CON QUESTA MERDA. IN QUALE PAESE PENSO DI TROVARTI?" - DOPO IL LITIGIO, BRYS È STATO ESONERATO… - VIDEO

Caos nel calcio camerunense: Samuel Eto'o, presidente della federazione calcistica del Paese, ha litigato pesantemente con il ct della nazionale Marc Brys. Quest'ultimo era stato nominato commissario tecnico all'inizio di aprile direttamente dal ministero dello sport. Oggi i due si sono incontrati per la prima volta e il primissimo colloquio è stato tutt'altro che pacifico. […] Nel giro di pochi secondi prima Eto'o caccia con forza un funzionario del ministero dello sport camerunense che voleva partecipare al loro incontro. La rabbia si è poi spostata verso l'allenatore. "Sono il presidente, signore", così esordisce l'ex attaccante di Barcellona e Inter.

"Sei l'allenatore perché ti ho nominato io, non sei l'allenatore perché ti ha nominato qualcun altro. Non si fa politica in Camerun, c'è solo un uomo che la fa e quello è il presidente Biya. Sono il presidente della Federazione e devo assumermi la responsabilità di quello che fate. Non farei nel tuo Paese quello che stai facendo tu. Non mi parli così. Siediti, lavoriamo. Basta con questa m***a. In quale Paese pensa di trovarsi, signore? Ero un giocatore davvero, davvero eccezionale". Così conclude Eto'o prima che Brys lasciasse l'incontro. […]

2. CAOS IN CAMERUN, ETO'O LITIGA CON BRYS E NOMINA IL NUOVO CT: È MARTIN MPILE

Non c'è pace per la Federcalcio del Camerun. […] c'è stato un violento alterco tra lo stesso ex giocatore di Inter e Barcellona e Marc Brys, l'allenatore belga nominato CT dal ministro dello Sport poche settimane fa. La Federazione ha deciso di licenziare ieri Brys definitivamente: il braccio di ferro, almeno per il momento, lo ha vinto Eto'o, che ha nominato Martin Ndtoungou Mpile alla guida dei Leoni Indomabili. […]

