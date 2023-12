19 dic 2023 16:24

QUOQUE ETO'O? - LA FIGLIA NATURALE DELL'EX CALCIATORE DELL'INTER SAMUEL ETO'O, AVUTA DA UNA RELAZIONE CON UNA DONNA SARDA, HA DENUNCIATO IL CAMERUNENSE PER IL MANCATO PAGAMENTO DEL MANTENIMENTO DA 10 MILA EURO AL MESE - NONOSTANTE GIÀ NEL 2019 L'EX CENTRAVANTI AVESSE PATTEGGIATO UNA PENA A TRE MESI IN SEGUITO ALLA DENUNCIA DELLA MAMMA DELLA RAGAZZA, AVREBBE CONTINUATO A "DRIBBLARE" GLI OBBLIGHI - NON È L'UNICA GRANA PER ETO'O, CHE DOVREBBE IMPARARE A TENERSELO NELLE MUTANDE: ANCHE IN SPAGNA E'...