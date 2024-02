"L'ADDIO ALLA ROMA MI HA FATTO MALE. HO ANCHE PRESO SCELTE CHE PROFESSIONALMENTE NESSUNO RITERREBBE FURBE" - JOSE' MOURINHO APRE LE VALVOLE: "HO RIFIUTATO OFFERTE DALLA NAZIONALE PORTOGHESE E DALL'ARABIA SAUDITA PER RESTARE IN GIALLOROSSO. LA GENTE PER STRADA MI DICEVA 'PORTACI A DUBLINO' E AVEVO IN MENTE QUESTA TERZA FINALE DI FILA" - "COSA FARÒ DOPO? NON LO SO. SE POTESSI TORNARE AL LAVORO DOMANI, LO FAREI. NON RIESCO A GODERMI I GIORNI SENZA LAVORO" - VIDEO

Lunghissima intervista di José Mourinho a FIVEUK il podcast con protagonista Rio Ferdinand e Stephen Howsone.[…]

L'ESONERO CON LA ROMA

È stata una decisione della proprietà e devo rispettarla senza discuterne. Stadio sempre pieno? Certo e capisco perché me lo chiediate e lo stupore. I tifosi sono il cuore di una squadra di calcio, ma c'è una proprietà e quando il proprietario decide devi rispettarlo”.

MI HA DATO FASTIDIO

“Credo di poter dire che sia stata la decisione che mi ha dato maggiormente fastidio. Ho dato davvero tutto per la Roma, ci ho messo il mio cuore, ho anche rifiutato alcune opzioni e preso scelte che professionalmente nessuno riterrebbe furbe. Ho rifiutato grandi opportunità di lavoro. In passato ho lasciato club dopo aver vinto delle finali (l'Inter ndr.) e nel caso della Roma sono stato emotivo fino alla fine e mi fa male”.

PORTOGALLO E ARABIA

“Una di queste è stata la nazionale del Portogallo, la miglior nazionale di sempre e tre anni prima di una Coppa del Mondo. Poi ho avuto grosse proposte dall'Arabia Saudita. Non l'ho fatto, non ho accettato. Solitamente sono molto pragmatico e con le emozioni sotto controllo.

ROMA IN EUROPA

”Due finali di fila non capitano spesso, soprattutto in un club come la Roma che non ce l'ha nella storia. Però la gente per strada mi diceva “portaci a Dublino (sede della finale dell' Europa League e avevo in mente questa terza finale di fila”.

[…] INTER-MILAN VS INTER-JUVE

“Inter-Juve è la vera rivalità, non Inter-Milan - dice -. Il primo derby coi rossoneri me lo ricordo. Ero sul nostro autobus, guardavo fuori e vedevo i tifosi con sciarpe diverse arrivare insieme, amichevoli: non l’ho sentito come un gran derby. Quando giochi con l’Inter contro la Juve, invece, senti subito che tra le due squadre c’è qualcosa di storicamente complicato”.

FUTURO

“Cosa farò dopo? Non lo so, davvero. Se potessi tornare al lavoro domani, lo farei. Non riesco a godermi i giorni senza lavoro. Non capisco chi parla di anno sabbatico. Io voglio solo lavorare. Ho avuto delle offerte, ma non qualcosa che mi interessasse”. […]

